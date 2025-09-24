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En un partido emocionante de principio a fin, los Padres de San Diego derrotaron 5×4 a los Cerveceros de Milwaukee este lunes y clasificaron a la postemporada de MLB, el venezolano Freddy Fermín impulsó la carrera del triunfo en la undécima entrada.

Un doble play en la parte alta del undécimo inning abrió una ventana para finalmente asegurar el pase de los Padres a los Playoffs. Con las bases llenas, Freddy Fermín, quien llegó a San Diego procedente de Kansas City a mitad de temporada, conectó un imparable al jardín central para desatar la locura en un Petco Park vendido a capacidad.

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