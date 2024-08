Compartir

El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, reveló que las supuestas “actas” publicadas por la oposición en su “página web fraudulenta”, el 83 % fueron alteradas mediante software de edición.

Esta revelación se da luego de que expertos informáticos realizarán diagnóstico a las imágenes subidas en dicho portal: “Es interesante porque cuando uno habla con informáticos, te dicen que cada imagen se le puede identificar con su cédula de identidad, es decir cada documento que uno escanea genera una imagen que es la que vemos en la pantalla, pero esa imagen, tiene un metadatos, y ese metadatos es la huella digital de esa imagen”.

Los expertos, según destaca Ñáñez, explicaron qué dice el metadatos, en este caso “cuál es la marca del equipo que escaneó el documento, el serial del equipo, y dice la hora y el día en que ese documento ha sido copiado”.

“Cuando tú chequeas los metadatos de una imagen, puedes decir que esa imagen es copia fiel de un original, si tú chequeas cada una de las imágenes que están allí y los metadatos no aparece o está borrado, es porque es imagen ha sido pasada por un software de edición”, recalcó el ministro.

Igualmente, afirmó que el hecho de no exista el metadatos en el documento “significa que esta imagen ha sido alterada, su color, su contenido, ya que se le añadieron elementos como números, firmas o porque se le sustrajeron. En todo caso, cuando tú veas que una imagen no tiene metadatos, esa imagen no se le puede considerar copia fiel del original”.

“De las 9.472 imágenes que subieron a esta página web en un primer momento, y que representan el 30 % de las actas que ellos dicen tener, al someterse a experticia arrojaron que el 83 % de esas imágenes no tienen metadatos, es decir que pasaron por un software de edición, es decir que el 83 % de esas imágenes no son copia fiel del original”, puntualizó Ñáñez.

