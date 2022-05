Compartir

El pesimismo parece ganar la batalla en el mundo, las personas han perdido el encanto de luchar; del buen humor y hasta de sonreír. Notamos al salir a muchas personas ásperas, sobre todo las que trabajan en lugares públicos.

Es verdad… el país, situación de vida, y todo lo que nos rodea podría golpear nuestro ánimo; sí… todo parece estar cuesta arriba pero es sin duda cuando tenemos que sacar lo mejor de nosotros; ahora es cuando debemos hacerlo.

Las personas se entregan a una derrota por equis causa, y todo lo vemos malo, pese a que sean planteamientos; incluso las personas se atreven de vaticinar siempre lo malo; cuando apenas los proyectos ni se han hecho.

Hay algo que hay que saber y es que todo ese caudal negativo hace daño por completo al cuerpo; es como un río de aguas bravas que debemos controlar. Ya que todo eso afecta directamente a la salud.

Es verdad, pueda que todo lo que veamos tenga un tinte de duda, que pueda que no salga como queremos; pero ante esto tenemos que luchar y tratar de ser positivos. La derrota, el “no sirve”, “no creo” se han hecho populares.

Pesimismo, hay que derrotarlo

Pueda que el escenario que tengamos de vida no sea el mejor, pero el pesimismo no podemos permitir que nos gane las batallas de vida. Hay que luchar pero nunca darnos por vencido y menos irnos a la primera en decir que no.

Vemos a las personas emprendiendo, seamos positivos y deseemos lo mejor; ya que parece que hasta eso hay personas que lo ven mal. Controlemos ese cóctel tan negativo de amargura, tristeza, negatividad; ¿eso es lo que le estamos dando a nuestra vida?

Veamos a nuestro alrededor y veamos que la vida es una sola, sea lo que sea que estemos pasando.

