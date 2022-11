Luego de una semana de caos en el mundo de las criptomonedas, este viernes se conoció oficialmente que uno de los exchanges de bitcoin (BTC) y Criptomonedas más grandes del mercado, FTX está en bancarrota.

La compañía a través de un comunicado presentado el día de hoy, informó que Sam Bankman-Fried, renunció a su cargo como director ejecutivo de FTX Group, quien pasa a ser sustituido por John J. Ray III.

«El grupo FTX tiene activos muy valiosos que solo se pueden administrar de manera efectiva en un proceso organizado y conjunto«, ha asegurado en un comunicado John Ray III, el nuevo CEO de FTX.

Con todo, Bankman-Fried permanecerá en la compañía para ayudar a llevar a cabo una transición ordenada. Según la compañía, muchos de los empleados del grupo radicados en distintos países mantendrán sus empleos y “ayudarán a D. Ray y a profesionales independientes en sus operaciones durante los procedimientos del Capítulo 11”.

Aún no se conoce el alcance total de los problemas financiero, pero varios informes dicen que la empresa enfrenta un déficit de US$ 8.000 millones. Sin una inyección rápida de capital, según se reporta, Bankman-Fried les dijo a los inversionistas de FTX el jueves que la empresa se enfrentaba a la bancarrota.

Este jueves, Bankman-Fried, emitió un mensaje en su perfil de la red social Twitter: «Lo siento. Eso es lo más importante. Lo j**í y debería haberlo hecho mejor», dijo en un largo hilo de Twitter disculpándose con los inversores y clientes de FTX, la plataforma de intercambio que fundó en 2019.

CEO de Binance, Changpeng Zhao, fue el primero que, afirmó que no se fiaba de las cuentas de FTX y que retiraba su inversión en criptomonedas. Horas más tarde, Binance anunció un acuerdo de compra, para horas después, retirarlo ‘in extremis’ tras indagar en los balances de la empresa.

La retirada de fondos y el pánico no hizo más que dispararse hasta hoy, día en el que Bankman-Fried no ha tenido más remedio que declarar la bancarrota.

FTX aside, avoid businesses/exchanges/projects that:

– are not profitable (musical chairs)

– survive by selling their own tokens

– give high incentives for locking your tokens

– have a large total supply, but only a small circulation supply

– involves loans

Stay #SAFU 🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 11, 2022