Ibrahim Dagga, joven futbolista venezolano comenzó su camino deportivo en Panamá. Ibrahim aspira a llegar al nivel profesional tras su paso por Marcet y Puerto Cabello.

Inicios en Panamá

“Empecé a jugar al fútbol cuando vivía en Panamá; tenía 9 años y me uní a un equipo llamado Shooting Stars. Era un equipo de barrio y estaban todos mis amigos. Cada fin de semana teníamos torneos cuadrangulares entre escuelas y algunos equipos que estaban cerca de esa zona”, recuerda Ibrahim Dagga sobre sus primeros pasos. Estos años de formación fueron cruciales para desarrollar su pasión y sus habilidades deportivas.

Experiencia en Marcet

El paso a Marcet en Barcelona marcó un hito importante en su carrera. “Llegué a la academia porque mi papá y un amigo me hablaron de una escuela de fútbol en Barcelona, ​​España, donde muchos jugadores ya habían ido a equipos profesionales. La verdad es que me llamó mucho la atención saber que podía tener una nueva experiencia, y lo mejor de todo, en Europa, considerando la posibilidad de jugar profesionalmente”, explica Ibrahim.

Su paso por Marcet fue transformado: “Mi experiencia allí ha sido maravillosa desde el primer día. Aprendí muchas cosas nuevas y me sentí mucho más seguro jugando. Cada viaje ha sido diferente y, sobre todo, me ha permitido mejorar mi rendimiento como deportista”. Esta experiencia positiva le impulsa a regresar: “Me gustaría volver porque siento que siempre hay algo más que puedo aprender y la experiencia de estar allí me hace disfrutar el fútbol desde una perspectiva completamente diferente”.

Jugar en un equipo de Primera División

La oportunidad de jugar en Puerto Cabello (equipo de la primera división de Venezuela) surgió de forma inesperada. “La posibilidad surgió después de una invitación del equipo para realizar algunas pruebas para que pudieran verme jugar y, desde entonces, me he sentido muy cómodo y también muy feliz de jugar allí”, comparte Ibrahim Dagga. Esta experiencia ha sido fundamental para su crecimiento: “La oportunidad de entrenar con el equipo de primera división ha sido una experiencia extraordinaria, ser ganadores de diferentes torneos y tener la posibilidad de mejorar mi técnica”.

Fortalezas y Metas

Con una visión clara de sus capacidades y áreas de mejora, Ibrahim se define de la siguiente manera: “Me considero un jugador muy rápido, crucial en situaciones de 1 contra 1 y además con buen tiro. Quiero seguir trabajando en el juego aéreo y mejorar mi pie más débil”.

Mirando hacia el futuro

Ibrahim tiene grandes ambiciones para su carrera: “Me veo jugando al fútbol profesional, ya sea en España o con la Vinotinto. Me veo con una carrera y practicando el deporte que más amo”. Su determinación y enfoque en el crecimiento continuo lo posicionan como un talento joven con un brillante futuro en el fútbol.