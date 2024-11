Gaby Spanic declaró que sufrió abuso sexual cuando era niña

Compartir

Gaby Spanic declaró que sufrió abuso sexual por parte de un tío, hermano de su mamá cuando era niña. Algo que la marcó a la afamada actriz y que ahora dijo en un programa para un canal en Estados Unidos.

Comentó Spanic que su mamá, falleció hace tres años y que no se enteró de lo hecho por su hermano. Indicó que ese tío era como el hermano favorito que tenía su madre, pero que nunca se enteró de dicho abuso.

Resaltó que ese capítulo lo han vivido muchas mujeres, y que fue algo muy difícil de llevar a esa edad. Desde ayer muchas personas han dado palabras de apoyo a la exmiss y modelo por lo dicho.

“Quiero quitarme un coraje desde niña y que mi mamá se fue y nunca lo supo porque fue algo muy difícil que yo siento que han vivido muchas mujeres”; dijo la actriz venezolana radicada en México.

“Y esa persona era la favorita de mi mamá, un hermano de mi mamá, ella murió hace 3 años y ella nunca lo supo. Es algo vergonzoso, muy vergonzoso”, añadió.

“Después me puse a pensar: ‘¿Por qué te dio tanto miedo confesarlo? ¿Por qué no lo querías decir nunca?’. Pero, fíjate cómo es la sociedad y cómo nos educan, ‘no, no se puede decir por la vergüenza familiar, por el apellido, porque eres una figura pública’”, indicó.

“Siempre he sido una mujer muy transparente, pero en esta situación, en este caso en específico, decía, ‘¿cómo le voy a hacer?’”, externó.

