Los planes de los mercenarios capturados fueron dados a conocer por el Gobierno Nacional. Destacó el ministro Diosdado Cabello que estos extranjeros fueron capturados ayer martes 7 de enero. Hoy miércoles en horas de la noche, Maduro dijo que van 150 detenidos.

Entre los planes que tenían estos eran generar violencia en el país. en total fueron siete extranjeros capturados. Dijo Cabello que estos tenían planeadas las acciones que iban a ejecutar.

«Tenían planes preparados para desencadenar acciones terroristas, a partir de este miércoles”, dijo el ministro Cabello. Diosdado estuvo juramentando las Unidades de Combate Antifascista en Yaracuy.

Planes de los mercenarios capturados

Entre los detenidos figura un norteamericano como dos hombres de nacionalidad colombiana. Estos estarían desde el miércoles generando violencia en el país. «Formados para el terrorismo, para el paramilitarismo, que intentan venir a Venezuela a generar violencia», señaló.

«Ante esas amenazas del fascismo, nosotros estamos obligados a prepararnos para responderles de manera inmediata, para neutralizar y pasar al contraataque. Nosotros sabemos que es eso», enfatizó.

El mensaje de Maduro al presidente de Panamá

El Presidente Nicolás Maduro, tildó de cobarde a su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino. Comentó Maduro que Mulino no tiene valor para defender el «Canal de Panamá».

“Declaran por allá en Panamá y amenazan a Venezuela. Yo quisiera que el presidente de Panamá tuviera los cojones para defender el Canal de Panamá; que quiere demostrar para agredir a Venezuela”, comentó.

“Eres un cobarde presidente de Panamá y te va a tocar lo tuyo a ti también. El que se mete con Venezuela, se seca. Te secarás, no te puedo decir el nombre porque no me sé ni tu nombre. Creo que el pueblo de Panamá no sabe ni tu nombre viejo asqueroso”, agregó.

Enrique Márquez está detenido

Se confirmó la detención del excandidato Enrique Márquez, Diosdado Cabello, lo afirmó en su programa Con El Mazo Dando hoy miércoles.

Diosdado Cabello informó que Enrique Márquez estaba vinculado con el agente del FBI capturado en Venezuela e implicado en la ejecución de actos terroristas para la toma de posesión de Maduro.

