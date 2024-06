Compartir

Las calles de Tocuyito, en el municipio Libertador de Carabobo, se desbordaron de alegría y colorido para ratificar el contundente apoyo del pueblo libertadorense al Presidente de la República Nicolás Maduro, contra el bloqueo y las sanciones, y para lograr la nueva victoria popular del próximo 28 de julio, como una demostración de democracia participativa y protagónica en la defensa de los logros alcanzados en Revolución.

En contacto telefónico con los asistentes a esta gran movilización, el jefe político del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV en Carabobo, Rafael Lacava, agradeció a todos los participantes por su contundente compromiso que tendrá nuevas concentraciones “en este recorrido que estamos haciendo todos para ratificar la victoria del camarada, hermano, líder y jefe Nicolás Maduro el próximo 28 de julio”.

Gran Marea roja ratifica contundente apoyo al Presidente Nicolás Maduro

“Yo nunca me voy a casar de decir que el municipio Libertador para mí es un municipio clave en este estado para que gane el gobernador y para que gane el Presidente de la República (…) es el municipio chavista, por unidad y voto, por excelencia, y ustedes son un pueblo noble, estoy convencido de todo el esfuerzo que han hecho y que el mismo no ha sido en vano, a pesar de todas las cosas que nos han generado estos bandidos con sanciones y bloqueos, que hemos sido capaces de resistir”, recalcó.

Al mismo tiempo Rafael Lacava manifestó que, “si fuimos capaces de derrotar a estos manganzones en los momentos de mayor dificultad, hoy lo que se abre es un horizonte de esperanza que este país se va a recuperar”.

Por su parte Francisco Torrealba, integrante del directorio nacional del PSUV, indicó que en el marco del gran despliegue en todo el territorio nacional, “en particular quiero destacar el gran compromiso que está demostrando el pueblo del estado Carabobo: en todos los municipios donde hemos transitado, ha habido grandes movilizaciones, en las calles, con gente del propio municipio, aquí no es que de un municipio van para otro municipio no, los que estuvieron hoy presente son todos de Tocuyito”.

De igual manera Oscar Orsini, alcalde del municipio Libertador, señaló que “estamos aquí en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro, desde el glorioso y bolivariano municipio Libertador, en nuestra marcha, en nuestra forma de expresarnos desde el municipio, toda la militancia, movimientos sociales, Madres del Barrio, jóvenes del Barrio, las UBCH , los campesinos, en respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro y por supuesto para decirle a la canalla imperialista que estamos en la calle, que existimos y que el 28 de julio les vamos a dar una pela”.

“Porque aquí están los chavistas, los de siempre, los comprometidos con Nicolás y con la verdad de Venezuela, a su vez desde aquí con este respaldo popular que le damos a nuestro presidente Nicolás Maduro, invitamos a todo el pueblo venezolano, a todo el glorioso municipio Libertador y a nuestro estado Carabobo, a que participe en el simulacro del próximo domingo 9 de junio, para practicar, para aprender a votar, para que no nos engañen, para avanzar y para aceitar la maquinaria”.

Pueblo chavista resteado con Nicolás Maduro

María Rivas, dirigente chavista, en representación de las mujeres de Tocuyito, expresó que “este 28 de julio, primeramente Dios, todos recurramos a nuestras mesas electorales, para dar un voto de confianza una vez más a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, porque ha sido el hombre de batalla, ha sido el hombre de victorias, ha sido el hombre que se ha mantenido a pesar de las sanciones, a pesar del bloqueo, es el hombre que Venezuela necesita, y así supo decirlo nuestro Comandante Hugo Chávez, voten por Maduro y este 28 seguiremos adelante”.

Richard Báñez, miembro de la UBCH Tocuyito, comentó con ahínco que “nuestro líder y hermano Nicolás Maduro cuenta con este pueblo leal, vamos hacia la victoria segura este 28 de julio”.

Hilda Caldera de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) Sebastián Echeverria Lozano, manifestó su respaldo a Nicolás Maduro y Sandra Zapata presidenta del partido Podemos en el municipio Libertador, comentó que “con todos los equipos representando a nuestro Presidente, nuestro candidato a el que representa el pueblo, a la salud ,el que está luchando por todos nosotros”.

