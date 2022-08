El venezolano Greivis Vásquez resultó elegido para ingresar a la clase 2022 del Salón de la Fama en la Universidad de Maryland.

Las autoridades del instituto de educación superior le dieron la noticia al exbasquetbolista este lunes, a través de una videoconferencia.

Durante su pasantía en el baloncesto universitario, Vásquez terminó como el segundo con más puntos y asistencias de todos los tiempos en Maryland.

En 2010 recibió el premio Bob Cousy como el mejor armador de la nación. Además, se convirtió en un All-American y también en el Jugador del Año de la Conferencia de la Costa Atlántica (ACC, por sus siglas en inglés).

Además de Vásquez, la lista incluye nombres como el futbolista Vernon Davis, la basquetbolista Kristi Toliver y otras figuras como Taylor Twellman, Dominic Beger, Bob Grossman y Hudson Taylor.

Maryland in their hearts forever ❤️

Watch @GARYWILLIAMS02 tell @greivisvasquez that he's now enshrined among the Terp greats

It's well worth your time pic.twitter.com/pamkZ5nAW6

— Maryland Men’s Basketball (@TerrapinHoops) August 8, 2022