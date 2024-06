Greivis Vásquez y Ronaldinho y la polémica que se armó

Compartir

El exbasquetero Greivis Vásquez y Ronaldinho como también Ronald Acuña han sido tendencia hoy sábado. Esto por la polémica que se armó por la visita del brasileño al país por motivo de la Liga Monumental de Fútbol.

Vásquez cuestionó la visita del futbolista el cual se lució en el estadio Monumental. Pero Vásquez no estuvo de acuerdo ya que dijo que era rendir tributo a alguien de afuera, como dijo que había que hacerlo a Ronald Acuña.

Dijo el exNBA que el estadio se llenó por ir a ver a Ronaldino pero que esto no se hace cuando está jugando Ronald Acuña con los Tiburones de La Guaira. Resaltó que Acuña es actualmente el mejor jugador de beisbol del mundo.

Yo aquí pensando y la verdad no entiendo al Venezolano.. Ronaldinho viene y llena el monumental y está bien pero Ronald Acuña juega en VZLA y la gente así no sea de la Guaira no llena el Universitario. Siendo Acuña el mejor pelotero del mundo. Picar torta a lo de afuera, BASTA. — Greivis Vasquez (@greivisvasquez) June 8, 2024

“Yo aquí pensando y la verdad no entiendo al Venezolano. Ronaldinho viene y llena el monumental y está bien pero Ronald Acuña juega en VZLA y la gente así no sea de la Guaira no llena el Universitario. Siendo Acuña el mejor pelotero del mundo. Picar torta a lo de afuera, BASTA”, dijo Greivis.

Greivis Vásquez y Ronaldinho

Muchas personas estuvieron de acuerdo con Vásquez mientras que otros defendieron a Ronaldinho y su visita a la capital. Como también dijeron que si se llenaron los estadios cuando viene Ronald Acuña Jr. a jugar.

