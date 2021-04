De acuerdo a los primeros sondeos, el líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, obtuvo la victoria en la segunda vuelta contra el candidato correista Andrés Arauz en las elecciones presidenciales en Ecuador.

Según los resultados iniciales a boca de urna, Lasso consiguió un porcentaje de 52.62% de los votos, mientras que Arauz solo obtuvo el 47.38%.

Aunque los escrutinios oficiales aún no se llevan a cabo, el margen de diferencia resultaría lo suficientemente amplio como para declarar vencedor a Lasso en Ecuador.

Primer corte de exit poll:@LassoGuillermo 52.62% ✅@Ecuarauz 47.38%

Esto es consistente con las últimas encuestas. Signos prometedores, pero esto NO termina. Si no has votado aún, estás a tiempo. ¡El futuro de tu patria está en tus manos! 🇪🇨🇪🇨🇪🇨#Elecciones2021Ec #Ecuador pic.twitter.com/we3l9jlcqe

— Adrián Santiago Pérez 🇪🇨 (@PerezAdrian25) April 11, 2021