Habrá recompensa a las personas que ofrezcan información sobre Carlos Lanz; así lo dio a conocer el Vicepresidente sectorial de la Seguridad Ciudadana, Remigio Ceballos la noche de este lunes.

Un total de cuatro millones de bolívares están ofreciendo para las personas que den información sobre el profesor; quien desapareció en Maracay estado Aragua, el pasado 8 de agosto de 2020.

Las autoridades buscan información real y verdadera sobre Lanz, una persona dedicada a la lucha social como revolucionaria. Este lunes hubo dos temas importantes con respecto al caso que desde 2020 ha sido tendencia.

Una de ellas la dio el Fiscal General de la República, Tarek William Saab quien destacó la línea telefónica para dar información de Lanz. La misma es la siguiente: 0-800-CARLOSL / 0416CARLOSL, *0-800-2275675 / 04162275675.

“Se mantiene la investigación sobre su paradero y búsqueda del Ciudadano Sociólogo, Profesor y Político Carlos Lanz. Si tienes información, comunícate a los siguientes números telefónicos, se ofrece recompensa”, tuiteó Ceballos sobre el profesor.

Información sobre Carlos Lanz

La desaparición de Lanz ha sido un enigma, no se tiene información del mismo, no hubo amenazas previas; no hay información sobre el paradero del profesor y nadie se ha comunicado con sus familiares.

«No existe ninguna evidencia criminalística de violencia en su hogar o en el entorno. No hay testigos, ni amenazas previas ni contactos posteriores»; dijo el Fiscal saab acerca de la desaparición de Lanz, la mañana del lunes,

Además de esto informaron las autoridades que hay alerta amarilla ante la Interpol para dar con Lanz en caso de estar en otro país.

