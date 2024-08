Compartir

En perfecta unión Cívico-Militar-Policial, se llevó a cabo, el pasado sábado, el acto de transmisión de mando del Comando de la Zona Operativa de Defensa Integral ZODI Carabobo número 45, simbólico evento en el cual asumió como nuevo comandante de esta unidad el General de División Héctor José Cadenas Daal.

El acto de transmisión fue encabezado por el MG. Ramón Orlando Romero Bolívar, Comandante de la REDI CENTRAL Nº 4, acompañado por el Gobernador del estado Carabobo, Economista Rafael Lacava, Generales y Almirantes, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Tropas Profesionales, acantonadas a la ZODI Carabobo N°45 y demás autoridades Regionales e invitados especiales.

Durante el acto, el Gobernador del estado Carabobo Economista Rafael Lacava, agradeció la destacada labor en pro de la seguridad del pueblo carabobeño, aportados por el General de División Pablo Lizano Colmenter, Comandante saliente de la ZODI Carabobo, quien ahora asumió el comando de la Zona Operativa de Defensa Integral Barinas.

“En este acto muy sentido y simbólico, donde nuevamente nuestros soldados, nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros policías, cuerpos de seguridad y todo este ecosistema que hoy defiende lo que somos, yo felicitó y agradezco a un amigo, el General de División Pablo Lizano, Pablo gracias por tu entrega, gracias por tu esfuerzo, gracias por tu valentía en estos tiempos”, expresó.

En sus palabras, el Gobernador Lacava reflexionó sobre el logro de la Paz y la estabilidad alcanzados en unión cívico-militar-policial alcanzados bajo el liderazgo del Presidente Nicolás Maduro.

“Nos ha tocado batallar para darle respuestas a un pueblo que ha sido muy golpeado por lo que desde afuera, gran parte de la comunidad internacional occidental, le ha hecho a este país. A veces parece un discurso trillado pero créanme, cuando usted gobierna sin recursos, usted tiene que ser un mago para resolver los problemas. Al presidente de la República y Comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presidente y hermano Nicolás Maduro le ha tocado eso: salvar a la patria”, enfatizó.

En este orden de ideas, el Gobernador Lacava reconoció la labor del del Mayor General Orlando Romero Bolívar, Comandante de la REDI Central GD Lizano Colmenter, del GD Cadena Daal, del GB Ediam Lagonell Hernández, Comandante de Zona de la GNB 41 Carabobo, “todos ustedes, a quienes he visto arriesgar su vida por mantener la paz en la calle y mantener la paz en este país, en este estado, nuevamente les agradezco, nuevamente los felicito y por sobre toda las cosas me siento privilegiado, por haber contado con su amistad y compromiso en este transitar mío, al frente de la responsabilidad que me ha dado y me dio el pueblo de Carabobo”.

“Sin ustedes, hombres y mujeres que hoy tengo frente a mí, sin ustedes hoy Carabobo, a pesar de lo que quieran decir los enemigos de la Patria, no sería el ejemplo que es en este país, hoy Carabobo y su equipo de trabajo, que también son todos ustedes, no sería el centro referencial de lo que fue ese ataque que le hicieron a Venezuela”, señaló.

GD Lizano Colmenter: Una FANB Cada día más cohesionados

Por su parte el General de División Pablo Ernesto Lizano Colmenter, comandante saliente de la ZODI Carabobo, recordó que “la Patria necesita cada día de una Fuerza Armada y de unos organismos de seguridad ciudadana más fuertes físicamente, cada día más disciplinados, cada día más cohesionados y cada día con una conciencia más fuerte de lo que es el sentido del deber”.

En este acto, también asumió el nuevo Comandante de la 41 Brigada Blindada de Valencia, GB Jesús Manuel Carpio Medina, quien estuvo frente al comando de la 11 Brigada Blindada “General Pedro José Ruiz Rondón” del Fuerte Mara, en el estado Zulia.

