Hija de Gualberto Ibarreto: «No hemos recibido ayuda del Gobierno»

La hija del cantante venezolano Gualberto Ibarreto, desmintió recibir ayuda del Gobierno para el tratamiento de su padre, quien tiene coronavirus.

A continuación el comunicado que emitió Elena Ibarreto:

«Hola a Todos: mi nombre es Elena Ibarreto, hija del señor Gualberto Ibarreto.

Aun con todo lo que he tenido que resolver para mantener estables a mis padres; me he tomado el tiempo para leer algunos comentarios por parte de diversos usuarios en redes sociales; entre ellos algunos dirigentes del Gobierno de Venezuela, DE QUIENES NO HEMOS RECIBIDO AYUDA PARA ESTE TRATAMIENTO.

Quiero que sepan que en años anteriores mi papá se ha visto afectado por todas las enfermedades que padece y ha tenido que recurrir a ellos por no tener otro medio. Mi papá (para quienes no saben) vive de la música y de las presentaciones donde puede formar parte. Hoy en día está viviendo una situación difícil.

Tanto él como mi mamá tienen Covid-19 y me parece que es una falta de respeto y una irresponsabilidad tanto hacia mí persona como hacia la figura de mi papá que comenten cosas como «Nos estamos encargando de los gastos de su tratamiento»; cuando realmente hemos tenido que solucionar con ayuda de amigos, familiares y admiradores.

Ambos llevan cinco días en tratamiento y le doy gracias a Dios que los mantengo aún conmigo. Decidimos en familia abrir un Gofundme porque los gastos de esta enfermedad son sumamente elevados; y no porque quiera sacarle algún provecho económico a una situación tan delicada».

Cabe recordar, que la hija de Gualberto Ibarreto informó el pasado 7 de enero, que ante la imposibilidad de costear los gastos médicos asociados; sus allegados decidieron emprender una campaña de recaudación de fondos, con el que aspiran recolectar 10.000 dólares.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas aseguró en su cuenta de Twitter que mantiene contacto con el artista y su esposa, para garantizar el tratamiento médico en casa o de ser necesario en un centro de salud.

«Desde el martes, cuando su esposa me informó sobre su #Covid_19, mantengo contacto con él y Doña Berta para garantizar tratamiento médico en casa o de ser necesario en centro de salud de Maturín o Caracas, lo cual gracias a Dios no ha sido necesario», indicó Villegas en la red social.

