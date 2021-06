Era aquel año 1969 cuando las hijas de Renny Ottolina salían en la televisión y en las revistas. El conocido animador mostraba en todo momento a sus hijas; de hecho eran sus princesas y había mucha confianza entre ellas y él.

Aquellas niñas para el afamado y estricto presentador eran sus ojos; les narraba cuentos, hablaba con ellas y las mostraba siempre. Pero nunca le pasó por la cabeza que algo malo podía pasarles. Una tarde en pleno estudio de televisión el animador recibió la noticia.

Como si algo ya le avisara uno de los asistentes que lo acompañaba le dijo que tenía una mala noticia. La primera impresión del presentador era si algo malo le había pasado a sus hijas. En efecto las pequeñas estaban secuestradas.

Renny era un crítico, un hombre que se hacía valer por sus derechos y esto lo recalcaba siempre. El presentador no imaginó que un grupo de rebeldes del FALN tenía a sus pequeñas; y temía que algo malo pudiera pasarles.

Hijas de Renny Ottolina, en cautiverio

Los rebeldes estuvieron tajantes y directos y solicitaron al presentador la cantidad de 400 mil bolívares; aparte de 93 mil dólares para ver de nuevo a las pequeñas. Sin mediar palabras enseguida el animador hizo las diligencias por el dinero.

No se sabe cuántos cigarrillos se fumó el presentador aquel 19 de noviembre comentando con sus más allegados todo aquello. No quería que a las niñas le pasara nada, de hecho no coordinó la entrega con la extinta Policía Técnica Judicial. El mismo lo dijo directo “doy el pago y me las devuelven”.

Las hijas de Renny Ottolina salían en cada momento en los tres canales que había para ese tiempo. El animador famoso en Radio Caracas Televisión recibió la noticia de que las hijas aparecieron; en las imágenes se veía al animador abrazando a sus pequeñas.

Acusación y denuncia

La PTJ de la época acusó al presentador de realizar un autosecuestro pero la respuesta del locutor valenciano fue contundente. El mismo denunció a la policía científica por ineficacia; si algo tenía Ottolina era que decía las cosas directas.

Los secuestradores los encontraron horas después pero solo pagaron dos años de cárcel. El presentador de hecho se sorprendió por la libertad de los mismos. Pero siguió igual con sus críticas hacia el gobierno.

Curiosamente uno de los secuestradores de las hijas del animador era Germán Dario Ferrer; esposo de la ex fiscal del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz. Quien integraba un grupo rebelde a finales de los sesenta.

