Un hombre intentó vender a su hija de cinco años en Anzoátegui, un sujeto y una dama pretendían obtener tres mil dólares a cambio de la menor. Por este hecho quedaron detenidos Sir Walter Gómez Serrano y Adriana Astudillo.

El comandante de la Policía Municipal de Simón Bolívar, José Ferrer dio a conocer el hecho. Comentó que una comisión estaba en el bulevar 5 de julio cuando vieron a una mujer y a la pequeña caminando por el lugar.

La dama presentó una actitud sospechosa, las autoridades la interceptaron y cuando le preguntaron por la menor no respondió. Mientras la niña se soltó de su mano y dijo que quería ver a la abuela.

En el bolso la dama llevaba dos pasaportes, uno de ellos y otro de la niña, la mujer no es la madre de la menor. «Al preguntarle por qué los datos del pasaporte no coincidían con los de la pequeña, esta no supo qué responder. Al indagar sobre el padre o la madre de la niña, respondió que el progenitor de esta se la entregó para venderla en tres mil dólares en Maturín», indicó

La dama quedó detenida, de igual modo Sir Walter Gómez Serrano de 49 años quien es el padre de la menor. Estos quedaron a la orden del Ministerio Público, dijo el jefe policial de Simón Bolívar.

