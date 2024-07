El Huracán Beryl llegó a Texas informó el Centro Nacional de Huracanes, este llegó ya en la categoría 1. Vientos fuertes de 120 kilómetros por hora además de fuertes aguaceros y nubosidad acompañan al fenómeno.

Este impactó contra la zona de Matagorda Beach en Texas, a pesar de que el mismo está en categoría 1 ha producido marejadas ciclónicas. Además de vientos fuertes que amenazan toda la zona.

Se esperan por inundaciones debido a las lluvias que se están presentando ya los bomberos como paramédicos y personal de rescate se encuentran dispuestos a la ayuda. Como se les exige a las personas no salir de sus casas.

Informó el Centro Nacional de Huracanes en su último boletín que se espera mal tiempo, como lluvias en toda el área de Texas. Beryl pasó hace una semana afectando la zona de Cumanacoa en Venezuela.

Hurricane Beryl damage in Texas

Beryl made landfall in Texas early this morning as a hurricane. We are starting to see damage from Surfside Beach.#Texas #HurricaneBeryl #Beryl #BerylHurricane #HurricaneSeason #Huracan #HurricaneBeryl https://t.co/6faqwpTkNf pic.twitter.com/brO9Q6EkAt

— kiran joshi (100% Follow Back) (@kiranjoshi235) July 8, 2024