El IGTF en Venezuela entró en vigencia desde el pasado 28 de marzo de este año pero hasta ahora hay mucha desinformación del tema. Los expertos destacan que el problema no la tendrá la persona que va a cancelar en divisas, lo tendrá el comerciante a la hora de declarar.

Son tres por ciento que debe cancelar si pagas en dólares, por ejemplo si cancelas con un billete de 100 dólares tendrás que dar aparte tres dólares. Pero el problema es en la facturación ya que los dueños de los comercios deberán de explicarlo en la factura.

La factura debe reflejar el impuesto que estás cancelando, de lo contrario traerá problemas en este aspecto al comerciante. Muchos comercios desde el pasado 28 de marzo han preferido no recibir divisas.

Muchos han colocado el cartel de que no aceptan dólares con el fin de no tener problemas; ya que no están claros a la hora de facturar. Por su parte, explicaron que no hubo charlas previas para todos; de allí que han preferido no cobrar en divisas.

Los comerciantes han indicado que se debió adecuar el sistema de facturación a este nuevo impuesto. Por su parte muchas personas destacan que en muchos comercios como bodegas y abastos han dejado de cobrar en dólares.

IGTF en Venezuela

Varios dueños de comercios explicaron que el impuesto es algo delicado y que debe manejarse rigurosamente. Como se le advierte a las personas estar muy pendiente de las compras y a la hora del pago.

