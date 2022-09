Compartir

El reconocido cantante Ilan Chester canceló sus conciertos en Puerto Ordaz y Puerto La Cruz por incumplimiento de contrato, según un comunicado difundido en redes sociales.

A continuación el comunicado íntegro:

Mi preocupación se centra, en estos momentos, en los sentimientos de un público que me ha ofrecido su apoyo y que ha acompañando mi trayectoria a través de décadas, y cuyas expectativas se han visto defraudadas por una serie de desafortunadas circunstancias que me llevaron a suspender los conciertos previstos para los días 2 de septiembre en Puerto Ordaz y 8 de septiembre en Puerto La Cruz. Me siento profundamente conmocionado por no haber podido llevar a cabo estos encuentros, puesto que mi prioridad son siempre las personas.

En el contrato suscrito con los organizadores del concierto se estipulan una serie de cláusulas y plazos que deben ser honrados para garantizar el respeto a los derechos del equipo que respalda mi trabajo en cada presentación, y por cuyos intereses debo también velar, así como una apropiada logística. Siendo que muchos de los acuerdos a los que habíamos llegado fueron incumplido, en consideración a mi gente y en consonancia con mis principios y mi conciencia, tomé la dolorosa decisión de no llevar a cabo las presentaciones.

Solo deseo resarcir al público de los sinsabores que este incidente haya podido ocasionarle, y ya he contactado con personas e instituciones que facilitarán que se verifique en breve ese encuentro que tanto anhelo y que permitirá, finalmente, que tanto las personas de Puerto Ordaz y Puerto La Cruz, como el equipo que trabaja conmigo, puedan vivir una experiencia emocionante y satisfactoria.

En Caracas, a los 3 días del mes de septiembre del año 2022 Ilan Chester

La empresa productora VSG Eventos, indica haber pagado $13.000 al artista para su presentación, restando solo $4.000 del total por ambas fechas.

En este sentido, van a informar públicamente medidas y acciones a tomar, respuesta a los afectados por la acción contractual por parte del artista, y los comunicados para Puerto Ordaz y Puerto La Cruz para manejar un cronograma de trabajo con ambas ciudades afectadas.

«LA Empresa VSG PRODUCCIONES Informa a la colectividad que El señor ILAN CHESTER ha suspendido el evento de PUERTO ORDAZ incumpliendo el contrato que NO ha querido firmar, se les entregó 13.000$ en Zelle y efectivo y NO quiere presentarse en la ciudad, faltando solo por pagar 4000$ antes de las 10:30 pm y NO está acatando las clausulas del contrato, teniendo fecha de salida del país para el 10 de septiembre, dejando a la Productora y a los Clientes de la productora y del Hotel sin presentación y con 13.000$ DOLARES en su poder Incumpliendo el Contrato.

Anexamos Los Zelles más 3.500$ que se entregó en efectivo adicional a esto la Productora asumió gastos de Vuelo, impuestos, hotel y comida», reza parte del comunicado.

