La madrugada de este miércoles imputaron a un hombre desamparado por incendiar a un árbol de Navidad de 15 metros, ubicado en la entrada de las oficinas de Fox News en Manhattan, reportó la policía.

El árbol artificial junto al edificio de News Corp., que alberga a Fox News, el Wall Street Journal y el New York Post, quedó incendiado poco después de la medianoche del martes. Fotos y videos de la escena muestran el árbol en llamas.

Este pino navideño cuenta con 10 mil adornos de vidrio, además de 100 mil luces, y llevó más de 21 horas armarlo completo. La presentadora de Fox News, Shannon Bream, anunció el incendio en vivo mientras los bomberos trabajaban para extinguir las llamas.

“Parece que nuestro enorme árbol de Navidad allá afuera quedó envuelto en llamas”, indicó.

#Video | El árbol de #Navidad ubicado en las afueras de la sede de Fox News, en la ciudad de Nueva York, se incendió la noche de este martes #7Dic Este pino navideño, de 15 metros de altura, cuenta con 10 mil adornos de vidrio, 100 mil luces y llevó más de 21 horas armarlo. pic.twitter.com/y6148TmLUr — 2001online (@2001OnLine) December 8, 2021

Incendiaron árbol de Navidad de la cadena Fox News

Un hombre de 49 años que según la policía no tenía hogar resultó arrestado bajo cargos que incluyen incendio intencional, allanamiento de morada y delito contra la propiedad. No se sabía si tenía un abogado. La policía añadió además que el hombre tenía un encendedor, pero no estaba claro si usó algún acelerante.

El árbol se iluminó en una ceremonia durante un programa especial navideño de la cadena el domingo. El miércoles en la mañana sus restos calcinados se desmantelaron.

«No dejaremos que este acto deliberado y descarado de cobardía nos desaliente», expresó la directora general de FOX News Media, Suzanne Scott, en un memorándum al personal.

Reveló además que un nuevo árbol se instalará “como un mensaje de que puede conseguir paz, luz y gozo incluso en momentos oscuros como este”. Añadió que se realizará una ceremonia para el encendido de las luces del nuevo árbol.

