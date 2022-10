Una influencer se nombre Sydney Watson, denunció la experiencia que tuvo, al viajar entre dos personas obesas en la aerolínea American Airlines.

A través de Twitter, la joven denunció públicamente el servicio prestado por la aerolínea estadounidense, e inmediatamente usuarios acusaron a Watson de avergonzarse de las personas con sobrepeso.

Posterior al hecho, American Airlines contactó directamente a Watson para disculparse por lo ocurrido.

Ante las quejas de la influencer fue recompensada por la aerolínea, quien recibió un vale de 150 dólares «como gesto de buena voluntad».

Del mismo modo, en diversos tuits la internauta continúo compartiendo sus incomodidades y lo difícil, si no imposible, que era sentarse cómodamente, debido a la falta de espacio. Incluso, señaló que, para evitar una situación similar, las personas obesas deberían reservar dos asientos para que se les permitiera viajar.

I am currently – literally – WEDGED between two OBESE people on my flight.

This is absolutely NOT acceptable or okay. If fat people want to be fat, fine. But it is something else entirely when I’m stuck between you, with your arm rolls on my body, for 3 hours. pic.twitter.com/9uIqcpJO8I

— Dr. Sydney Watson (@SydneyLWatson) October 10, 2022