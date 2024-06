Inglaterra y Dinamarca terminaron empatados

Inglaterra y Dinamarca no se hicieron daño, terminaron en un tanto por lado en esta Eurocopa 2024. Harry Kane abrió el marcador para los ingleses cuando estaban desarrollando un juego rápido, al minuto 18.

Se pensó que la oncena inglesa seguiría arriba con ataques pero prefirieron atacar poco a poco y jugar en la media cancha. Morten Hjulmand al minuto 34 colocó el empate por los daneses en un juego que terminó el primer tiempo con ataques de lado y lado.

HARRY KANE WITH HIS FIRST GOAL AT EURO 2024!!

ENGLAND ARE OFF AND RUNNING EARLY 🔥🔥 pic.twitter.com/9yZSHv3jAf

