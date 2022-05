Compartir

Desde este lunes 09 hasta el 20 de mayo, se estará realizando el registro de clubes, escuelas, academias y organizaciones deportivas que hacen vida en Naguanagua; en el Complejo Deportivo y Cultural Don Bosco, sede del Instituto Municipal para el Deporte.

La información fue suministrada por Maryori Díaz, presidenta de Imdenagua, quien recordó que el registro de clubes es coordinado por el Instituto Nacional de Deporte; con el objetivo de actualizar la base de datos de la cantidad de clubes que existen el municipio, los cuales también participarán en la legitimización de las asociaciones deportivas.

“Todo club deportivo, escuela, academia, debe estar registrada, porque eso le da continuidad a la organización y a los objetivos de los atletas; como por ejemplo la participación en competencias. Si un club no está registrado perjudica al mismo atleta, porque es como si este no existiera. Si una escuela de fútbol, por ejemplo, no está registrada, esa escuela no puede participar en un estadal de la disciplina”, comentó Díaz mientras explicaba la importancia de esta normativa.

Agregó que, además del IND, los institutos municipales del deporte también son un ente rector para certificar a los clubes; porque mantienen el acercamiento con todas esas organizaciones.

Durante esta etapa del proceso, el personal que recibirá la documentación, realizará un chequeo para confirmar que está todo en orden y de ser necesario pueden ofrecer orientación. A partir del 23 de mayo se estaría entregando el certificado del registro.

Inició registro de clubes en Naguanagua

Los requisitos para el registro de clubes son los siguientes: acta y estatutos de la entidad deportiva (Club); fotocopia del Rif actualizado y cédula de identidad en hoja individual tamaño oficio de los integrantes de la junta directiva, consejo de honor y contralor; carta del Consejo Comunal de su lugar de constitución y la certificación de funcionamiento expedida por el mismo Consejo Comunal.

Listado de atletas, dirigentes, árbitros y técnicos pertenecientes a la organización, con el nombre completo, cédula, Rif, domicilio, teléfono y correo electrónico. Fotocopia del comprobante de inicio de trámite, emitido por el portal del RND del IND, si lo posee.

Si el club o entidad deportiva tiene carácter jurídico debe consignar fotocopia de la última asamblea donde ratifica o se actualizan la junta directiva y el consejo de honor.

Los documentos deberán ser presentados en una carpeta de fibra color marrón, tamaño oficio, con gancho. Todos esos documentos estarán en tamaño oficio y en digital, en formato PDF.

La sede del Instituto Municipal para el Deporte de Naguanagua, ubicada en el Complejo Deportivo Don Bosco, estará recibiendo a los interesados de lunes a viernes, desde las 9:30 am hasta las 11:30 am y desde la 1:30 hasta las 3:00 de la tarde.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: ¡Confirmado! Cultura Profética ofrecerá concierto en Valencia

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»