Inter Miami CF presentó su nueva camiseta para la temporada 2025, con Lionel Messi como modelo principal.

Este uniforme será usado por el equipo para competir en la Major League Soccer, el Mundial de Clubes de la FIFA, la Copa Campeones de Concacaf y la Leagues Cup.

«El nombre de la nueva camisa de visitante del Club, Fortitude, proviene de la palabra “Fortis”, que significa fuerza, y la palabra fortaleza, que representa resiliencia y determinación. Juntas, esas ideas captan el fuerte espíritu del equipo, los aficionados y la comunidad que los apoya», indicó el club.

Strength, resilience, unity ✨ The Fortitude Kit has arrived. Wear the pride of Inter Miami 🖤🩷

Get yours here: https://t.co/Ab9l8gxwt3 pic.twitter.com/cplngj2B4J

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 12, 2024