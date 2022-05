Compartir

El pastor de la Iglesia Cristiana Maranatha Venezuela, Javier Bertucci, anunció el domingo que está libre de cáncer.

Después de dos meses de haber sido diagnosticado, señaló que al ir al médico para que le indicaran cuál era el tratamiento a seguir para mejorar; fue declarado médicamente sano. Asegura que se hizo dos veces los exámenes para corroborar la ausencia de cáncer en su organismo; reseñó el Diario Tal Cual.

“Me repetí el examen, y el médico corroboró mi actual estado de salud. El doctor me dijo: No puedo ponerle tratamiento a alguien sano. No hay ningún vestigio de cáncer en tu cuerpo”, relató.

“Dejamos llegar la ciencia hasta donde pueda, y luego de eso, usamos la fe para llegar a donde la ciencia no puede”, dijo Bertucci.

«Jesús sigue sanando hoy, aún después de 2000 años. Su poder sigue tocando personas y su mensaje cambiando vidas para bien y para siempre. Ven a Él con fe, su compasión y bondad están disponibles para todos», escribió en sus redes sociales.

También compartió un video donde se puede observar que conduce su camioneta para llegar a un encuentro con sus fieles de la Iglesia Cristiana Maranatha.

