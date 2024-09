Compartir

Su imagen está dando la vuelta al mundo. Sin brazos, sin sacar prácticamente la cabeza del agua en los 50 metros y batiendo sus piernas a tal velocidad que parece un torpedo. Tan rápido se mueve en el agua que también ha batido en París dos récords mundiales.

Es Jincheng Guo, el nadador chino del club Hebei Province cuya técnica ha asombrado al mundo en los Juegos Paralímpicos, de los que se marcha con tres oros y dos platas de la piscina de La Defénse Arena.

No lleva gorro de natación durante la competición, sino que se afeita la cabeza el día antes de competir. En el agua parece un misil propulsado sólo con sus piernas. Es prácticamente imbatible. Compite en la categoría S5 para nadadores que carecen de extremidades o tienen movimiento limitado en la mitad del torso y de las piernas.

Dos récords mundiales

Guon, que empezó en la natación en 2012 en Shijiazhuang (la ciudad más grande al norte de China con más de 10 millones de habitantes), se recorre prácticamente los 50 metros de la piscina entera en apnea, tan sólo toma aire un momento.

Hace un par de días estableció una nueva plusmarca mundial en 50 metros estilo al recorrer esa distancia en 29.33 segundos. Y este viernes batió el récord mundial de 50 mariposa parando el crono en 50 30.28.

Siete medallas en el último Mundial

Tiene sólo 23 años y ya había avisado de su potencial en el Mundial de Mánchester del año pasado, en el que se colgó 4 oros, 2 platas y un bronce.

Su técnica es uno de los temas más comentados entre los entrenadores de natación en París. “Pocos nadadores he visto así, me gustaría ver a un nadador olímpico nadando sólo batiendo pies. A ver cuántos hacen la marca de este chico. No creo que muchos. Es como un misil. En mariposa bate sólo las piernas y no hace subidas y bajadas. Corta el agua, tiene una posición en el agua impresionante”, insiste un entrenador de España.

En resumen, agrega que “técnicamente su forma de nadar y su colocación es perfecta. Los nadadores chinos tienen una escuela brutal”.

