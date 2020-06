John Bolton: Donald Trump es un mentiroso recurrente dijo, para ABCNews

ABC News ha dado un adelanto de una entrevista que divulgará el domingo en la que John Bolton dice que Donald Trump es un mentiroso.

El ex Asesor de Seguridad Nacional de esta administración tiene un libro con “criptonita” titulado: «The Room Where it Happened». Y por ese poder justamente el Departamento de Justicia demandó en tribunales a Bolton para impedir la publicación del libro.

Al parecer la entrevista no es una retaliación, sin embargo la gente de ABCNews no desperdició la polémica para mercadear su producto estrella del domingo. En el promocional Martha Raddatz de ABC se sienta para hablar con Bolton del libro».

«¿Está el presidente mintiendo?» Raddatz le pregunta a Bolton.

«Sí, lo está, y tampoco es la primera vez», responde Bolton, según el clip.

Bolton añade que no ha hablado con Trump desde que renunció a la administración en septiembre. Asimismo duda que lo haga en el futuro. Sin embargo asegura que Donald Trump es un mentiroso.

Para nadie queda claro de qué está acusando Bolton a Trump de mentir. Pero sobre eso hay una intriga promocional. El domingo ABCNews invita a los televidentes a escuchar lo que “Trump quiere que no sepas”.

Bolton fue demandado ayer por la publicación de sus memorias que debe realizarse el 23 de junio. La administración de Trump presentó una demanda el martes para tratar de bloquear la publicación del libro. Los letrados esgrimen que las memorias representaban una violación del acuerdo de no divulgación de Bolton. Sobre esta maniobra el ex asesor de Seguridad Nacional solo dice que Donald Trump es un mentiroso.

Los fiscales dicen en la demanda que el libro de Bolton está «lleno de información clasificada» y que se retiró de un proceso de investigación de la Casa Blanca, dos afirmaciones que Bolton niega.

De acuerdo al libelo John Bolton “llegó a un acuerdo de confidencialidad con los EE.UU. como condición para su empleo”. Ocupó uno de los puestos de seguridad nacional más delicados e importantes del Gobierno. “Ahora quiere incumplir ese acuerdo decidiendo unilateralmente que el proceso de examen previo a la publicación está completo y decidiendo por sí mismo si la información clasificada debe hacerse pública», escribieron los fiscales.

Simon & Schuster, el editor, respondió la demanda, acusando a la administración de intentar suprimir las voces críticas del presidente.

«La demanda presentada por el Departamento de Justicia para impedir que John Bolton publique su libro, THE ROOM WHERE HAPPENED, no es más que el último de una larga serie de esfuerzos de la Administración para anular la publicación de un libro que considera poco favorecedor para el Presidente», dijo Simon & Schuster en una declaración.

Conclusión, para Bolton, Donald Trump es un mentiroso y hay que esperar el domingo para ver la entrevista de ABCNews.