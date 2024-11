Realizan jornada de salud por el Día Mundial de la Diabetes en Naguanagua

Compartir

La Dirección de Salud de la Alcaldía Bolivariana de Naguanagua, con el apoyo de Insalud, organizó una jornada especial durante la cual atendieron a más de 200 personas con la entrega de insulina a pacientes insulinodependientes, despistaje de diabetes e hipertensión arterial, todo esto en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes.

La alcaldesa bolivariana de Naguanagua, Ana González, informó que la actividad se realizó este jueves 14 de noviembre en la Plaza Rafael Urdaneta, espacio donde el personal médico adscrito a la Dirección de Salud recibió tanto a los pacientes inscritos en el programa endocrino – metabólico que coordinan esta dirección e Insalud, así como a los transeúntes que quisieron conocer el estado de su presión arterial o de la glicemia capilar.

“Además estamos pasando consultas médicas, consultas de desnutrición y desparasitando. En Naguanagua no hay un paciente que no reciba su insulina, ya sea NPH o cristalina, la que haya sido indicada por el médico. Todos los viernes, entre las 8:00 am y las 12:00 m, se entregan las insulinas en la Dirección de Salud, ubicada en el centro comercial Río Sil. Esto es posible por el apoyo del Gobierno Nacional y del gobernador Rafael Lacava”, precisó la mandataria.

Antes de concluir Ana González recordó que para recibir la dosis de insulina los días viernes, el paciente debe presentar informe médico, el récipe con la cantidad que amerita y copia de la cédula de identidad. Agregó, que las personas que no están incluidas en el programa endocrino – metabólico pueden dirigirse a la oficina de la Dirección de Salud con estos requisitos para formalizar su inclusión.

Oportuna jornada

“Estas jornadas son un apoyo para la ciudadanía. Muchos podemos desconocer que tenemos esta enfermedad, por eso es importante ir al médico. Y bueno, la entrega de insulina para los pacientes de diabetes es importante”, comentó Natali Angulo, quien pasaba por el lugar y solicitó el despistaje de diabetes. “He visto una buena gestión de la alcaldesa Ana González, la felicito, continúe con estos operativos”, destacó antes de retirarse la vecina del sector Santa Ana.

Entre tanto Fredid Salcedo, residente de la urbanización El Cafetal, calificó como “maravillosa” a la jornada de salud organizada por la Alcaldía de Naguanagua e Insalud. “Soy hipertenso, diabético. Gracias a Dios pasé por aquí y me estoy preparando para que me hagan un examen, para saber cómo está mi salud actualmente”, expresó.

La señora María Guevara aprovechó la oportunidad para examinar su glicemia y contó un poco su experiencia durante la jornada. “Yo voy para el barrio Merecure, en La Entrada, estaba cerca de aquí y me vine. Me parece muy bien que la alcaldesa Ana González tenga prioridad para los que sufren de diabetes. Esto está muy chévere”, enfatizó.

