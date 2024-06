Atendidos más de 100 carabobeños en jornada quirúrgica dermatológica en la CHET

Compartir

Más de 100 carabobeños y carabobeñas fueron atendidos en una jornada médico quirúrgica dermatología realizada en la unidad de dermatología de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” (CHET) de Valencia.

La Dra. Lisbeth Arévalo, directora general de la CHET, explicó que durante está jornada fueron realizadas cirugías de baja y mediana complejidad durante tres días, como extracciones de lesiones cancerosas como, carcinomas basocelulares y espinocelulares, lunares pre malignos, así como biopsias para identificar lesiones de acuerdo a cada paciente.

Agregó que esta jornada contó con 20 especialistas altamente calificados y quirófanos dotados con equipos de alta tecnología.

“Este tipo de actividades se realizan de manera permanente para dar respuesta oportuna, no solo a la población carabobeña, sino a la de estados vecinos y personas con patologías dermatológicas de cualquier tipo”, indicó.

Por su parte, la Dra. Sandra Vivas, Jefa del Servicio de Dermatología de la CHET, afirmó que con estas jornadas “estamos apoyando al pueblo de Carabobo para aliviar a las personas que pudieran presentar enfermedades dermatológicas en la región Centro Occidental del país. Gracias al Gobernador Rafael Lacava y al Presidente Nicolás Maduro por ayudarnos a que las instalaciones estén adecuadas para atender la salud de los carabobeños”.

Puntualizó que también se realizaron intervenciones quirúrgicas para eliminación de quistes sebáceos, dermatofibromas, exèresis de nevus atípicos, además de consultas en casos de acné, rosáceas, alopecia, triaje donde se encuentran las emergencias dermatológicas, como lo son las urticarias y celulitis.

Informó que en la Unidad de Dermatología de la CHET, se ofrecen consultas especializadas en dermatología pediátrica donde se atienden enfermedades crónicas como vitíligo, soriasis, lupus y melasma.

Katherine Aguirre comentó “he venido a dos procedimiento, el primero fue una cirugía pequeña de un quiste sebáceo y la segunda hoy de un retiro de acrocordones, la atención ha sido maravillosa, no esperé mucho, muy receptivos. Gracias al Gobernador Rafael Lacava, esto es una ayuda tanto para mí como para muchas personas que vienen a realizarse procedimientos que en otras partes están muy costosos”.

De igual manera, José Rafael Ruiz, habitante de la zona señaló “sufro de psoriasis y me la estoy controlando aquí, agradecido del buen servicio que prestan en este hospital, la atención es súper maravillosa, buenos medicamentos, buenos médicos, estoy agradecido con todos por la buena salud que me están prestando, tengo dos años viniendo aquí y el proceso ha sido maravilloso. Les recomiendo a todos los venezolanos que cuenten con estos médicos”.

Por su parte, Delia Herrera comentó “estoy muy contenta, los médicos excelente, gracias a este centro médico que hace estas cosas, me siento muy feliz, vine por una ulcera en la nariz, ya me habían quitado una del lado derecho, todo me ha salido bien, invito a las personas para que vengan de verdad al hospital, es algo muy bonito lo que están haciendo aquí”.

Lenin Arcila, de la Parroquia Rafael Urdaneta, expresó sobre su atención recibida e invito al pueblo carabobeño a recibir de estos beneficios “Traje a mi esposa anteriormente con una parasoliasis, aquí le mandaron todos sus medicamentos y ya está bien, la atención muy buena. Hago un llamado a las comunidades para que vengan aquí al hospital central a verse con la Dra. Sandra Vivas y todo su personal, es gratuito y los atienden con mucho gusto”.

Cabe destacar, que este centro dermatológico de la CHET, cuenta con un horario comprendido de lunes a jueves a partir de las 7:00am por orden de llegada, beneficiando a los carabobeños en el área clínica, de diagnóstico, terapéutica y psicológica.

