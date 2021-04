El entrenador portugués José Mourinho fue destituido, este lunes 19 de abril, de las filas del club inglés del Tottenham; así como su cuerpo técnico han sido «relevados de sus funciones».

En el comunicado, el club dijo que “hoy que José Mourinho y su cuerpo técnico, Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalín y Giovanni Cerra, han sido relevados de sus funciones».

Hasta ahora, Mourinho será reemplazado por Ryan Mason, exjugador del Tottenham y entrenador del equipo Sub-19.

Desde diciembre hasta la presente fecha, el Tottenham, era el líder de la Premier League; pero ha sufrido un bajón importante en su rendimiento y ocupa ahora el séptimo puesto.

El técnico luso había sido criticado además por el juego de su equipo y había rumores sobre tensiones en el vestuario.

El presidente del Tottenham, Daniel Levy comentó en el comunicado que «José y su cuerpo técnico han estado a nuestro lado en uno de los periodos más difíciles para el club. José es un grandísimo profesional que ha demostrado una enorme resistencia durante la pandemia».

Aunque este anuncio es sorprendente porque el Tottenham disputa, el miércoles 21 de abril, un partido crucial en su lucha por los puestos europeos, contra el Southampton, en un duelo que había sido aplazado en la 29ª jornada.

Y el domingo 25 de abril, se disputará la final de la Copa de la Liga contra el Manchester City en el estadio londinense de Wembley.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021