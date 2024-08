Compartir

La fondista venezolana, nacida en Valencia, estado Carabobo, Joselyn Brea, se clasificó para la final de 5.000 metros en su estreno en los Juegos Olímpicos, este viernes en el Estadio de Francia de París.

Joselyn Brea, con un crono de 15 minutos, 2 segundos y 89 centésimas, fue octava en su serie cuando las ocho primeras conseguían billete a la final que se realizará lunes.

“Los atletas siempre queremos más. Ahora quiero quedar entre las ocho primeras, entre las cinco primeras, en las tres. No renuncio a nada, pero en cualquier lugar que esté, lo cierto es que la final es un premio para mí“, dijo la carabobeña.

“No me doy nunca por vencida. Hoy estuve 100% enfocada. Me preparé lo suficiente como para estar ahí y me lo he ganado, así que ahora a darlo todo en la final”, agregó.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Nueva controversia en el boxeo femenino de París 2024