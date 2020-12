Josemith Bermúdez inició nuevo ciclo de quimioterapias

La modelo y animadora venezolana, Josemith Bermúdez, inició con mucho optimismo y fe un nuevo ciclo de quimioterapias que incluye 12 sesiones.

Tras su lucha contra el cáncer de ovario que padece desde hace años, Bermúdez aseguró en compañía de su hijo, que “esta vez no escapará” del complejo tratamiento.

Josemith Bermúdez nuevo ciclo de quimioterapias

La cuenta Farándula de Venezuela colgó una publicación en Instagram el video de la modelo; quien acostada desde una camilla prometió seguir al pie de la letra el complejo tratamiento y agradeció a sus seguidores por tantos mensajes de amor y solidaridad.

“Que la felicidad sea el camino. Feliz 21 de Diciembre”, escribió Josemith en su cuenta en Twitter.

El pasado lunes 14, la animadora preocupó a sus seguidores al enviar un doloroso mensaje a través de sus redes sociales: «Soy tan cobarde que no puedo ni quitarme la vida a pesar de mi sufrimiento».

Inmediatamente las personas comenzaron a enviarle palabras de aliento, animándola a seguir adelante y mantener la fe.

Luego, Josemith Bermúdez compartió una foto junto a su hijo, quien representa un gran apoyo para ella.

«Él solo vive en el ahora y me arrastra a vivir en la magia de su mundo, en donde no existe perder el tiempo. Juan Cristóbal me enseña que, a veces, hay que confiar más en la intuición que en la razón; a que la lluvia puede ser aliada y no enemiga», escribió.

También puedes leer: Prince Royce recibe un récord Guinness por este tema