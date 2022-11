Este lunes el expelotero y coach de béisbol, Josman Roble, presentó su primer libro titulado «El Lenguaje del Bateo», en el Salón de la Fama del C.C Sambil, en Valencia.

Sobre de donde nació el nombre del libro, explicó que la palabra «tiene poder». Por ello, se invita al bateador a «hablarse consigo mismo» de forma positiva, afirmativa y con convicción; pero que no olvide que, así como llegarán momentos buenos, debe «quererse un poquito y ser compasivo con él cuando las cosas estén mal».

En ese sentido, indicó que durante su experiencia, descubrió que «cuando uno trabaja como coach, tu trabajo no consiste en crecer como mentor, sino de mejorar al pelotero».

A partir de ese punto, agregó, buscó simplificar la relación coach-jugador con el fin de mejorar su desempeño, así como mostrarle al beisbolista que debe primero descubrirse como persona, para saber hacia donde quiere llegar.

A su juicio, para convertirse en un buen bateador se deben romper los paradigmas que señalan al bateo como algo complejo; y volverlo tan simple como «pegarle a la pelota», sin mencionarle que se trata de algo difícil, de lo contrario se encontrarán «cualquier cantidad de contratiempos».

Por su parte, el Director General en Casa Editorial PanHouse Jonathan Somoza reveló que, si bien no está muy familiarizado con el béisbol, creyó en el libro y le brindó todo su apoyo.

«Cuando Josman Roble me habló del libro, me indicó que no quería algo técnico, sino que que buscaba explicar desde el ser y de cómo nuestras emociones se centran en simplemente pegarle a la pelota. Esto me motivó porque siento que estos principios se pueden aplicar en nuestras vidas», expresó.