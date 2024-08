La eterna feria en el Parque Recreacional Sur

Compartir

Hoy es jueves de #TBT y hay que recordar aquella eterna feria en el Parque Recreacional Sur, le hablamos de finales de los años setenta, entre el 78 y 79. Dicho espacio recreativo fue inaugurado el 24 de junio de 1971.

En aquellos años era uno de los espacios más hermosos que tuvo Valencia con cuidados jardines. Sin alteración de colores, con lagunas y todo enmarcado en seis hectáreas de pura recreación.

Para esos años finales de los setenta veíamos a muchos extranjeros que venían de visita al parque. Señores con cámaras fotográficas guardaban con celo cada foto de los rollos, como las cámaras instantáneas.

Y hablamos de lo que es una feria que parecía eterna, veíamos el algodón de azúcar en todas partes. Como aquellos globos, los cuales la gente decía que eran los mismos que salían en El Chavo.

Como las manzanas acarameladas las cuales tenían un sabor incomparable, si te gustaba el dulce tenías el desafío de comerla toda. El espacio era como un “Disney” criollo, con atracciones muy bonitas y coloridas.

Veíamos familias enteras, desde los abuelos, los padres, los hijos y cada uno tomados de la mano. Era esa hermosa unión familiar que veíamos cada fin de semana, la gente decía que los vendedores eran extranjeros.

No nos consta, pero escuchábamos acentos de otros países no muy cercanos como idiomas como el inglés. Para mayor dato la gente que vendían los globos tenían acento mexicano. El Parque Recreacional era vigilado para que la gente cumpliera las normas de no lanzar papeles en el piso.

Así la ciudad era llamada la “industrial de Venezuela”, como era una ciudad que la gente de otros países la catalogaban como “paraíso”.

