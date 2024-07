Karina sobre transformación de género de su hijo: “Quería ser niño desde siempre”

Compartir

La cantante Karina aseguró en una entrevista que su hija, Xander, siempre se ha identificado como niño desde pequeño y habló de cómo fue el proceso de transformación.

Durante una conversación con la periodista Paty Chapoy, la artista habló de cómo fue el proceso que su hija quería convertirse en niño. Además, reveló lo difícil que fue esta transformación para ella.

“No quiero más vestidos, no puedo (…) Tomate tu tiempo, pero no mucho porque pronto me voy a desarrollar y no quiero pasar por eso”, dice Karina que le confesó su hijo, a los 6 años de edad.

Las declaraciones de Karina han generado un gran debate en las redes sociales sobre si estuvo en lo correcto al haber aceptado la transformación, alegando la corta edad de su hijo para tomar una decisión tan importante.

A pesar de ello, la cantante manifestó sentirse orgullosa de su ahora hijo, tras el crucial proceso de transformación de género.

