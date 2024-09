La advertencia a Nelson Velásquez con estas canciones

Compartir

La advertencia a Nelson Velásquez la hizo el dueño y representante legal de las canciones de Los Inquietos del Vallenato. El cantante que está de gira por México fue condenado a cuatro años de prisión pero dijo que iba a apelar por ese veredicto.

Esta semana Velásquez fue noticia luego de doce años que se esperaba la sentencia del Juzgado de Medellín. Pero hasta ahora tiene el aviso y no puede cantar los temas con los cuales se dio a conocer.

Jair López quien creó a los Inquietos destacó que son 12 temas los cuales el vallenatero no puede interpretar ahora. Velásquez dejó al grupo cuando estos estaban en la cúspide, y se lanzó como solista.

La advertencia a Nelson Velásquez

Y estas serían las canciones que no puede cantar el artista: Nunca niegues que te amo, Entrégame tu amor, Volver, Te pierdo y te pienso. Además de Primavera azul, Dos locos, No queda nada, Me matará el sentimiento, Suave brisa, Quiero saber de ti, Buscaré otro amor y Perdóname la vida.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios