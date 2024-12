Compartir

Pablo y Amalia estaban contentos por la compra de una vivienda, la sombra en la casa fue lo primero que habían escuchado por parte de un vecino. El Señor Sarmiento les decía que tuvieran cuidado sobre lo que veía en la casa,

“Cómo van a decir que ven sombras en la casa cuando no hay bombillos prendidos en la noche”, dijo Aníbal, el vendedor de la casa. Mientras Sarmiento contaba que se veía una mujer con un largo vestido en la sala de la misma.

“No se quien prende los bombillos, pero allí se ve una sombra”, decía el vecino de 60 años., Amalia en una noche calurosa de marzo, estaba sola debido a que Pablo tenía el tercer turno. Se despertó en la noche y vio por debajo de la puerta como algo caminaba sigilosamente.

En efecto sintió escalofríos y el perro de la casa comenzaba a arañar la puerta y a ladrar fuerte. Pero al abrir la puerta no consiguió a nadie en la sala. Igualmente le pasó a Pablo una vez en la cocina de la casa cuando vio unas sombras como conversando en la ventana.

La sombra en la casa

La abuela de Amalia ya en los 90 años decía que la casa no le daba buena espina. “Aquí se siente algo, no sé mija no me gusta esta casa”, decía la señora. Con el tiempo Amalia y Pablo vendieron la misma.

Cada vez comenzaban a sentir como a ver cosas extrañas, se encendía el televisor, alguien bajaba de la segunda planta. Como llegaron a ver que alguien salía del baño, “generalmente eran sombras”, dijo Pablo.

La casa con el pasar del tiempo ha sido se ha vendido varias veces, los vecinos no dicen nada. Pero la misma sigue siendo una de las misteriosas casas que hay.se veía en la casa.

Era una vivienda de los años 70 y el matrimonio había hecho esfuerzos para comprarla. Amalia las primeras noches no sentía nada, decía en repetidas oportunidades que eran cuentos de la gente. Pero el ven

