Las cosas que no debes tener en casa son muchas, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que conocer cuáles son estos factores negativos que tienes en el hogar. Ya que muchas veces no nos damos cuenta de su mala influencia.

Hay que ser muy cuidadoso, de lo que tienes, lo que guardas, como llegó a tu hogar. Recuerda que todo es energía y debemos preservar lo positivo. Lo bonito y lo que nos trae abundancia, prosperidad y sobre todo felicidad

Las cosas que no debes tener en casa

Espejos rotos o manchados, cuidado con un espejo roto, como manchado o en el olvido, todos los espejos deben estar relucientes. Sobre todo el que debes tener frente a la puerta de entrada el cual debe estar siempre lustroso.

Vajilla rota, todos los platos, tazas, platos pequeños o grandes deben ser preservados y cuidados. Nada de vajillas de material plástico, estos deben de ser de losa, cuidada todo el tiempo en casa.

Ropa en Mal Estado, nada de ropa olvidada o que está en desuso, sal de eso de inmediato. No tengas en tu closet nada de esa ropa vieja. Todo debe estar relativamente nuevo como en buen estado.

Más objetos

Objetos que no te gustan, muchas veces compramos algo pero luego con el tiempo no nos gusta. Estos no deben ocupar espacio en tu hogar, saca todo eso y ten lo que te gusta, lo que te llena de energía como de felicidad.

Libros con rosas, nada de recuerdos tristes, nada de guardar rosas disecadas, no deben ocupar espacio en tu entorno. Todo tiene que estar vivo y todo debe ser un motivo de felicidad en tu vida y hogar.

