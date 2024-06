Compartir

El pueblo patriota de Diego Ibarra se desbordó este viernes en una gran marea roja para reiterar desde Mariara el más contundente apoyo al presidente Nicolás Maduro de cara a los comicios presidenciales del próximo 28 de julio.

Tras recorrer junto a la multitud las calles de Mariara, Rafael Lacava, gobernador de Carabobo y vocero del Comando de Campaña “Venezuela Nuestra”, exhortó a la multitud a consolidar los niveles de organización a través del 1x10x7 para convertirlo en una herramienta eficaz y eficiente para garantizar la más contundente victoria del pueblo el próximo 28 de Julio.

En este sentido, recalcó que “a partir del 28 de julio aquí comienza un nuevo país, un país con unas nuevas realidades”.

“No podemos jugar con esa fecha ni con esa tarea que tenemos, nosotros tenemos que darle la garantía de la victoria al Presidente Maduro y al pueblo (…) estamos en una batalla hacia el 28 de julio, compatriotas, contra una gente mala, una gente que ha hecho mucho daño y que sigue haciendo daño, porque no quieren que este pueblo avance y no quieren que este pueblo sea libre y tenga la dignidad que tiene el pueblo venezolano, por eso he salido a recorrer las calles con el presidente Maduro, porque me consta su determinación, su entrega y su capacidad para derrotar todo lo que nos han hecho”, recalcó.

Lacava: “El 28 de julio comienza una nueva realidad para el país”

Por ello, insistió en mantener el esfuerzo e impulsar las acciones necesarias para defender los logros de la Revolución en favor del pueblo, “esto vale la pena, porque al final le veo el rostro a la gente y a las personas que me dicen “Rafael no te rindas, Rafael dile a Maduro que no se rinda, porque este pueblo no está dispuesto a rendirse nunca por la libertad del país y ¡por eso es que no nos rendimos ni nos vamos a rendir camaradas!”, expresó.

De igual manera, el diputado (AN) Francisco Torrealba, integrante de la Dirección Nacional del PSUV, resaltó la alegría de estar nuevamente en tierras carabobeñas con una contundente demostración de apoyo que refleja “su compromiso con la Revolución y con la Patria”.

“Qué buena demostración estamos dando a los apellidos que nunca más volverán, qué buena demostración estamos dando de que el pueblo unido, todo el pueblo venezolano, rechaza las amenazas y la violencia, y por eso apoya al presidente de la paz y apoya a su hermano Nicolás, gracias a ustedes hoy los patarucos una vez más han quedado aplastados”, enfatizó.

Agregó que “gracias a ustedes hoy se ratifica desde Carabobo que el 28 de julio nadie se queda en su casa, que el 28 de julio todo el mundo, con su 1×10 por 7, va a votar masivamente y dará una victoria contundente al Presidente Nicolás Maduro (…) esta movilización es del pueblo de Mariara, esta movilización no se hizo con barras prestadas de otro lado, esta movilización no se hizo como lo hacen los patarucos , esta es una movilización de chavistas de carne y hueso de Diego Ibarra”.

Por su parte la alcaldesa Teresa Flores, expresó que “el pueblo de Diego Ibarra reafirma que aquí quien va es Nicolás, los patarucos que vayan para otro lado (…) hoy estamos demostrando de qué estamos hechos y reafirmando nuestro compromiso con el proceso revolucionario”.

“¡Estamos con Maduro!”

En medio de la gran movilización realizada en el municipio Diego Ibarra, jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres, ratificaron su apoyo al presidente Nicolás Maduro, hacia la victoria contundente del próximo 28 de julio.

Massiel Barrios de la juventud del PSUV, señaló que todos los jóvenes comprometidos en estas próximas elecciones le dicen a Nicolás Maduro “que cuente con nosotros”.

Raquel Oropeza comentó sobre la gran importancia que tiene para el pueblo venezolano, la consolidación de la revolución bolivariana con el triunfo de Nicolás Maduro.

Irma Arteaga, concejal del municipio Diego Ibarra, señaló que “dándole las gracias a nuestro presidente por esa gran misión de abuelos y abuelas, del Ministerio del adulto mayor, gracias Maduro”.

Finalmente, José Ignacio Seijas Ortega comentó que “nos encontramos en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro, único y principal candidato a la reelección Nicolás Maduro Moros, vamos con el presidente hasta la victoria”.

