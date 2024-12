Lacava y alcaldesa Dina Castillo desplegaron “Plan Integral de Servicios Públicos” en Valencia

Compartir

El gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava y la alcaldesa (E) del municipio Valencia Dina Castillo, dieron inicio este martes al «Plan Integral de Servicios Públicos», programa que beneficiará a más de 20 mil habitantes de la Urbanización Popular “Las Palmitas” en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia.

Cumpliendo los lineamientos del Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro, orientados a la mejora permanente de los espacios y vías públicas de la entidad, durante este despliegue, el Gobernador Rafael Lacava explicó que en esta primera fase, fueron aplicadas 600 toneladas de asfalto, para optimizar el estado de las calles y avenidas en los 19 sectores que conforman la Urbanización Popular “Las Palmitas».

Destacó que se trata de un trabajo mancomunado entre el gobierno nacional, regional y municipal el cual incluye saneamiento integral, plan pico y poda, ornato y embellecimiento de las comunidades, en aras de mejorar los espacios y la vialidad pública en la entidad carabobeña.

Al mismo tiempo resaltó la articulación de las autoridades con el pueblo organizado de Las Palmitas, “con nuestra alcaldesa Dina Castillo y Yelitza Araujo la jefa de la UBCH, mujeres al poder aquí en la Avenida Principal de Las Palmitas, donde arrancó formalmente el plan de bacheo y el plan de asfalto para todo el sur de Valencia”.

“Alcaldesa, jefas y jefes de UBCH, pueblo, poder popular, jueces de paz, todo el mundo aquí alineado para embellecer a Las Palmitas y dejarla chula, chulita, de paquete, bonita, con todo el tema de los servicios públicos, con el tema del alumbrado, con el tema de las aguas negras, con el tema de la vialidad , con el tema del ornato, con todo lo que haga falta, porque creo que esta gente se lo merece”, comentó Lacava.

Recalcó igualmente que “este pueblo así lo ha pedido, yo de hecho, a Yelitza me la conseguí hace como diez días, una semana, y lo pidió, y también le dijo a la alcaldesa: ‘Hay que meterse pa´ las Palmitas’, y el Presidente nos ha ordenado escuchar al poder popular, ir a la calle, porque este es el trabajo nuestro y el trabajo del poder popular, resolverle los problemas a este pueblo, así que de aquí no nos mueve ni nos saca nadie, hasta que no esté resuelto hasta el último de las necesidades de esta comunidad a quien tanto queremos”.

Al respecto, reiteró el apoyo de la Gobernación a estas iniciativas y exhortó a los jefes y jefas de UBCH y al poder popular del sur de Valencia a acompañar la nueva gestión de la alcaldesa Dina Castillo al frente del ayuntamiento valenciano, “yo sé que todo este pueblo va a contar con su apoyo, porque esta es una mujer buena, honesta, trabajadora, leal y sobre todo patriota, así que Dios bendiga siempre a la comunidad de las Palmitas y a todo el sur de Valencia , porque aquí en Carabobo ¡nadie se rinde!”.

Rápida respuesta

Por su parte Yelitza Araujo, jefa de la UBCH “Escuela Básica Las Palmitas” agradeció “por este hermoso regalo del Niño Jesús que nos ha mandado nuestro queridísimo gobernador Rafael Lacava y nuestra alcaldesa Dina Castillo, de verdad agradecidos con ustedes. Señor gobernador gracias por esta respuesta que usted sabe muy bien, yo hice la solicitud hace apenas unos días y usted de inmediato, nos está dando respuesta”.

“Usted tiene palabra, por eso aquí estamos dándole las gracias por este hermoso regalo, por beneficiarnos a esta comunidad con el asfaltado acá de nuestra urbanización Las Palmitas, teníamos tiempo esperando por este asfaltado, para los 19 sectores que tenemos en Las Palmitas, beneficiando a toda la gente que existe en nuestra comunidad”, añadió.

De igual manera, Yusmery Arroyo, integrante de la UBCH “Tierras Bolivarianas”, comentó que están agradecidos primero con Dios con el presidente Nicolás Maduro, con el gobernador Rafael Lacava y con la alcaldesa Dina Castillo, “por darnos el apoyo a nuestra comunidad, gracias, mil gracias, mil gracias por este apoyo, lo necesitaba, los niños, los adultos y bueno, seguimos adelante”, dijo.

Asimismo Yeferson Villasana, jefe de la UBCH “Preescolar municipalidad Las Palmitas” indicó que “le damos las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Rafael Lacava y a nuestra alcaldesa Dina Castillo por este tremendo Niño Jesús hoy 24 de diciembre ya que en nuestra comunidad de Las Palmitas (…) Gracias a esta tremenda gestión, sabemos que vamos a tener una tremenda vialidad”, culminó.

Atención integral para Las Palmitas

Una vez activado el plan de asfaltado, la alcaldesa (e) del municipio Valencia, Dina Castillo, por instrucciones del Gobernador Rafael Lacava, y acompañado por los líderes y lideresas de Las Palmitas, recorrió distintos espacios del sector para constatar sus necesidades e iniciar las articulaciones necesarias para el desarrollo integral de estas acciones en beneficio de sus habitantes.

