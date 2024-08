Lacava: No podemos dejarnos llevar por quienes quieren imponer la violencia

Compartir

El gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, exhortó este jueves a los carabobeños y a todos los venezolanos, a no dejarse llevar por quienes quieren imponer la violencia en el país para dirimir diferencias políticas.

En una reflexión, compartida a través de un video mensaje en su cuenta en la red social Instagram @lacava10oficial, enfatizó que “yo seré siempre un defensor de paz, seré siempre un defensor del entendimiento, seré siempre un defensor de las diferencias que puede haber en este país, las respeto, como siempre he dicho, y las acepto desde el punto de vista de la diatriba política, lo que no acepto es la violencia.”

“No puedo aceptar que un grupo de facinerosos pagados, mercenarios, intente destruir una ciudad, generar el caos, generar destrucción, generar peligro y riesgo para los seres humanos, para su integridad física, para sus bienes, eso es lo que no debemos de permitir”, recalcó.

Desde el Polideportivo Recreacional “Diego Armando Maradona”, en el municipio Puerto Cabello, donde mostró la tranquilidad que predomina, con niños y jóvenes haciendo deporte y disfrutando de las canchas, caminerías, áreas verdes y espacios recuperados en beneficio del pueblo porteño, recordó “lo mucho que le ha costado a Venezuela esta paz y esta tranquilidad, que a veces se ve afectada por estos grupos, que buscan siempre una excusa para la violencia, es como si estuvieran “velando” la violencia para ver si pasa algo aquí”.

“La insania mental de esa gente quería quemar todo esto, yo no entiendo eso, y no lo entiendo porque esto no tiene nada que ver con elecciones, ni con el tema político, esto tiene que ver con otra cosa que es con la violencia fascista pagada para que un grupo de facinerosos salga a destruir todo lo que consigue (…) No es así que se van a resolver los problemas que un grupo de la sociedad venezolana cree tener en este país (…) se los digo yo, que he visto en muchos sitios del Mundo, cómo la violencia carcomió y liquidó esas sociedades, no dejemos que a la nuestra le pase eso”, instó.

Seguimos en la calle

Concluyó el Gobernador Rafael Lacava reportando la total normalidad que predomina en el estado Carabobo y sus 14 municipios “todo está tranquilo, de qué valió esa violencia desproporcionada, generada a través de redes sociales, generada a través del odio para destruir espacios que las familias, los niños los atletas, los deportistas comparten día a día, espacios recreativos como este. Nos seguimos viendo en la calle”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rafael Lacava (@lacava10oficial)

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: ¡Sin otro VPN! Cantv dio acceso a estas páginas