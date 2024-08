Compartir

En fusión Cívico-Militar-Policial y como un reconocimiento del pueblo carabobeño por su esfuerzo en la defensa de la Paz en la entidad, este miércoles el gobernador Rafael Lacava impuso las condecoraciones Orden “Batalla de Carabobo” y Orden “Sol de Carabobo”, a los oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos adscritos a la ZODI Carabobo, y entregó reconocimientos al personal militar y de los cuerpos de seguridad acantonados en el estado.

En un histórico y simbólico acto, celebrado en el Salón Libertador-Virgen del Socorro del Capitolio de Valencia, el mandatario regional destacó los elevados méritos y comprobado compromiso de la gran familia militar que forma parte de la Zona de Defensa Integral Carabobo y los cuerpos policiales del estado en su labor para la defensa de la integridad, soberanía y respeto a la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

En su emotivo discurso ante los oficiales generales, oficiales superiores, subalternos y personal de tropa de las distintas unidades de la ZODI Carabobo y de los cuerpos de seguridad ciudadana, recalcó la emoción de comprobar el amor a la patria, el esfuerzo y sacrificios demostrados por todos y cada uno de ellos en la defensa del pueblo de Carabobo y de la patria venezolana.

“Ustedes fueron capaces de derrotar al fascismo, salvaron de un baño de sangre al pueblo de Carabobo, siéntanse orgullosos de lo que han hecho, de este recorrido y de este resultado, que se refleja en la Paz y la integridad que hoy vive Carabobo y el país, se los digo desde lo más profundo de mi corazón”, enfatizó.

El Gobernador Lacava aseguró que los oficiales superiores integrantes del Estado Mayor Militar de la entidad, el personal de la ZODI Carabobo, y los hombres y mujeres de azul, “son hombres y mujeres valientes, lo cual es una virtud que los define desde el alma”.

“Los llevaré siempre con orgullo, por su dedicación para servir, gesto que nos une, porque yo en esencia soy un servidor público, cumpliendo temporalmente un rol que me ha asignado el pueblo y que el día que me tenga que definir, me definiré por esa vocación de servicio y por mi profundo amor a la Patria, eso es lo que soy, un patriota”, indicó.

Condecoraciones

En este simbólico acto, el GD Héctor José Cadenas Daal, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Carabobo N°45, impuso la Insignia URRA de Combate “REPÚBLICA”, al gobernador Rafael Lacava, “en reconocimiento a su elevado compromiso al frente del ejecutivo regional de la entidad e impulso permanente a la unión Cívico-Militar-Policial como eje fundamental para la defensa de la paz en la entidad y en el servicio a la Patria”.

Posteriormente, el Gobernador Rafael Lacava, acompañado por el Secretario General de Gobierno y Seguridad Ciudadana Jesús Paris Lara, impuso la Orden “Batalla de Carabobo” en Primer Grado, al GD Héctor Cadenas Daal, así como al Vicealmirante Ángel Francisco Rivero García, Comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina BRIM 1 y al Vicealmirante Jesús Miguel Melián Torrealba, Comandante de la Base Naval “CA Agustín Armario” de Puerto Cabello.

De igual manera, el jefe del Ejecutivo Regional, impuso la Orden “Sol de Carabobo” en su Grado de Gran Oficial, al GB Ediam Gabriel Hernández Lagonell, Comandante del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana Nº41 Carabobo, al GB Edickson José Martínez Prato, Comandante de Medios de Milicia de la ZODI carabobo, al Secretario General de Gobierno y Seguridad Ciudadana Jesús Paris Lara y al ciudadano Luis Alberto Vargas Pizzolante.

Asimismo fueron condecorados con la Orden “Sol de Carabobo”, en sus Grados “Comendador” y “Caballero” a Oficiales Superiores y Subalternos de las distintas unidades de la ZODI Carabobo, entre ellos Coroneles, Capitanes de Corbeta, Teniente Coroneles, Mayores, Capitanes y Tenientes, de nuestras digna Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como al Comisario José Gregorio Pérez Rodríguez y al Primer Comisario Frank Isas De Ornelas Roche, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM.

Finalmente, las autoridades que encabezaron el acto, entregaron Diplomas Especiales de Reconocimiento a Oficiales Superiores, Subalternos, personal de tropa, de los Medios de Milicia Bolivariana de la ZODI Carabobo, 41 Brigada Blindada, Comando de Zona 41 de la GNB Carabobo, DGCIM, ZODI Carabobo, Policía estadal de Carabobo, Cuadrantes de Paz y Policías Municipales, por su arduo trabajo y compromiso en la defensa de la Paz en la entidad.

En nombre de los condecorados, el GD Héctor Cadenas Daal, Comandante de la ZODI Carabobo, agradeció al Gobernador Rafael Lacava por este reconocimiento a los hombres y mujeres que integran esta unidad superior de la FANB en Carabobo.

“Junto a nuestros compañeros y compañeras de los Organismos de Seguridad Ciudadana día a día nos mantenemos erguidos en el cumplimiento de nuestras obligaciones, de acuerdo a la Constitución Nacional, en el resguardo de la paz y el sosiego de la Patria, de la tranquilidad para los carabobeños y carabobeñas en todos los municipios que conforman al estado Carabobo”, señaló.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Ministerio Público citará a Edmundo González por tercera vez