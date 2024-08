Compartir

A juicio del Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, tras anunciar la paulatina recuperación de la normalidad en la entidad carabobeña, el momento que vive el país exige el surgimiento de verdaderos líderes de oposición, democráticos y que crean en el diálogo y la paz.

“La oposición venezolana no puede seguir creyéndole a estos estafadores, aquí tienen que surgir verdaderos líderes de oposición, líderes de verdad, líderes democráticos, líderes con credibilidad, líderes con un proyecto de país, líderes con una agenda programática, líderes con una visión de desarrollo y de futuro, líderes que crean en el diálogo, que crean en la paz y en la tranquilidad”, enfatizó, al pedir a los sectores de oposición realizar una reflexión sobre la responsabilidad del liderazgo opositor en cada espacio.

En perfecta fusión cívico-militar-policial, el Gobernador Rafael Lacava encabezó un gran encuentro de las fuerzas políticas y sociales de la entidad, junto a los representantes de los Poderes Públicos que hacen vida en la entidad, alcaldes, alcaldesas, y acompañado por el GD Pablo Ernesto Lizano Colmenter, Comandante de la ZODI Carabobo, el GB Ediam Lagonell Hernández, comandante de Zona GNB 41 Carabobo, por el Secretario General de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Jesús París Lara, por los oficiales superiores integrantes del alto mando militar regional, directores y oficiales superiores del cuerpo de policía del estado Carabobo y de las policías municipales, Policía Nacional Bolivariana, CICPC, voceros y representantes del Poder Popular, entre otros.

Al hacer un balance de las acciones desplegadas para controlar a los focos violentos promovidos por líderes irresponsables e inescrupulosos, como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes presentaron “el mismo libreto violento de siempre, el guión violento del 2002, 2004, las guarimbas de 2014, 2016 y 2017”, Lacava insistió en que “estamos convencidos de que la paz y la tranquilidad deben ser el camino a seguir por el pueblo venezolano”.

“Desde el año 2018, 2019, 2020, hemos hecho un gran esfuerzo y hemos recuperado el esplendor en el estado, somos ejemplo de gestión pública, toda Venezuela lo reconoce, y ¿vamos a permitir que unos facinerosos vengan a destruir un estado que tanto costó recuperarlo? Pero había un golpe de estado en marcha nuevamente, un plan subversivo, utilizando jóvenes, bajo influencia de sustancias psicoactivas para ponerlos locos en las calles. Gracias a Dios, con nuestros cuerpos de seguridad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pudimos controlar la situación en las calles”, recalcó.

En este sentido, hizo un reconocimiento público a las fuerzas del orden a los efectivos policiales, a los integrantes de las FANB, Guardia Nacional, Milicia Bolivariana, dirigentes de base por la fortaleza ante el asedio y las agresiones de las que fueron víctimas durante las últimas 72 horas, luego de la realización impecable y victoriosa de la jornada electoral del pasado domingo 28 de julio.

Recuperación en marcha

El gobernador Lacava aseguró que los planes de desestabilización fueron diseñados hace más de seis meses, con el objetivo de generar violencia y muertes, sumado a la destrucción de farmacias populares, Centros de Alta Tecnología CAT, comandos policiales, centros de acopio de alimentos, entre otros, hechos ante los cuales, aseguró, “no habrá impunidad”.

Al respecto adelantó, que en articulación con las alcaldías correspondientes, ya se han activado los trabajos para resarcir los daños ocasionados por los vándalos, ya apresados, a distintas sedes de la infraestructura pública y vías de la entidad.

“Entre todos tenemos que defender lo que hemos logrado, no podemos volver a caer en la tentación de este grupito de inescrupulosos, de fascistas, que lo que tienen es un solo interés de llenarse los bolsillos, de ponerle la mano a esto y entregarle las riquezas que tenemos nosotros a los que los financian, ¿cómo es posible que todavía eso no se haya entendido y no se haya visto y que tengamos que seguir soportando esto, otro intento de golpe de estado con violencia y con locura en la calle, afortunadamente derrotado, una vez más”, puntualizó.

Finalmente, hizo un nuevo llamado a los carabobeños para la recuperación paulatina de la normalidad, “que reine la Paz y la tranquilidad en Carabobo. No se dejen meter cuentos de camino de estos personajes oscuros que lo único que quieren es la violencia y la destrucción de nuestro estado”.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Lacava se pronuncia sobre hechos violentos en Carabobo (+VIDEO)