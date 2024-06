Compartir

El gobernador Rafael Lacava, señaló que las proyecciones de apoyo al presidente Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales del 28 julio, así como las declaraciones de sectores de la ultraderecha apoyada por Estados Unidos, pueden desembocar en el abandono de los comicios de parte de la oposición.

Durante la transmisión del programa “Con Maduro de Repente”, Lacava declaró que “yo he hablado con varios amigos escuálido y me han dicho Maduro le ha pasado por encima a la oposición cuando salió a la calle, por eso no debería seguir saliendo, no vaya a ser que hagan lo que ya han intentado en otras elecciones que es retirarse o cantan fraude para no enfrentar la derrota al verse perdidos”.

Lacava: Oposición evalúa retirarse de elecciones

Para Lacava “el escenario de abandono de la contienda electoral está servido, teniendo en cuenta las encuestas, la respuesta de calle y el 1×10 x7 elaborado por el comando de campaña de Maduro“.

Por su parte, Maduro catalogó como significativos los datos reflejados por la consultora IdeaDatos, donde se señala que 51 % de la población votaría por partidos o movimientos políticos de la denominada Revolución Bolivariana.

