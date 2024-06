Compartir

A juicio del Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, la masiva participación de los carabobeños y de los venezolanos en el simulacro electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral, , es una nueva demostración de un pueblo que “está listo y dispuesto a seguir apoyando la democracia”.

Desde el preescolar “Ricardo Urriera”, centro electoral ubicado en la parroquia Miguel Peña al sur de Valencia, acompañado por el alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, la Primera Combatiente Nancy de Lacava, Francisco Torrealba, enlace de la Dirección Nacional del PSUV, resaltó la impresionante, masiva y cívica movilización de electores a los 70 centros habilitados por el CNE en los 14 municipios de Carabobo, para la realización de este simulacro.

“Yo he participado en muchos simulacros, en los últimos 25 años y lo que he visto hoy en la calle nunca lo había visto en 25 años (…) Hoy he visto la identidad de los venezolanos nuevamente ser defendida en la calle en este simulacro, he visto la disposición heroica de ese pueblo que ha aguantado de todo, que ha resistido todo, de seguir diciéndole al Mundo, con su participación democrática, “aquí está este pueblo, listo y dispuesto a seguir apoyando la democracia, la democracia venezolana, fortalecida, consolidada”, enfatizó.

Lacava en el simulacro electoral 2024

En este sentido reiteró que en el recorrido realizado por distintos sectores de la entidad “quedé atónito, con la cantidad de gente y con el ánimo de toda esa gente, yo creo que el 28 de julio, viendo esto, aquí lo que va a haber es una gran fiesta democrática, una gran fiesta electoral donde el pueblo venezolano nuevamente le va a dar una demostración de democracia, de fortaleza y de institucionalidad a gran parte de la comunidad internacional que siguen poniendo en duda nuestro sistema democrático, nuestro sistema electoral”.

Igualmente felicitó a todas las personas que han hecho posible este simulacro, miembros de mesa, testigos electorales, representantes del CNE, “el pueblo que vino voluntariamente a ser parte de esta fiesta electoral, al Plan República y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el esfuerzo que hacen junto al poder electoral” para garantizar la paz en el país.

“Esto es el preludio de lo que va a pasar el 28 de julio. El 28 de julio Venezuela y el pueblo venezolano, se debaten entre el desarrollo, la paz, la tranquilidad, paz y tranquilidad que con mucho esfuerzo nuestro Presidente ha traído hasta el día de hoy y seguirá llevando para los próximos meses y años, y por otro lado un abismo, un abismo que no se sabe qué es, un hueco negro que no se sabe qué es”, afirmó el jefe político del PSUV en Carabobo.

“No quiero lloriqueo, ni quiero llorantina, el Presidente lo ha dicho, ha firmado incluso un pacto de respeto a los resultados del día 28 de julio, y desde Carabobo, yo, como Gobernador de este estado, como carabobeño, como jefe del comando de campaña en Carabobo, jefe político de este estado, y como vocero del comando nacional les digo a los señores de la oposición, que pase lo que pase el día 28 de julio, aquí hay que respetar al árbitro y al pueblo venezolano y sus decisiones”, puntualizó.

Al respecto, instó a los dirigentes de la oposición venezolana, que eviten salidas de última hora como la que aplicaron en el año 2005 al retirarse en última hora del proceso electoral de aquel entonces.

“Sean valientes, sean serios, juéguenle limpio a este pueblo y lleguen hasta el final, porque por lo que estoy viendo, ojalá me equivoque, pero ¿ustedes se acuerdan lo que pasó en el 2005 cuando se fueron a contar para la Asamblea Nacional? No vuelvan a repetir eso, no le estarían jugando limpio al pueblo venezolano (…) respeten las reglas, respeten al árbitro y respeten la voluntad popular, que hoy nuevamente está en la calle diciéndole al Mundo: “Aquí estamos y no nos vamos a ir de aquí porque nosotros venceremos”, concluyó Lacava.

El simulacro de este domingo 30 de junio, forma parte del cronograma electoral fijado por el CNE de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, el cual permite revisar los sistemas, maquinarias y el despliegue en general para el día de las elecciones.

En Carabobo están convocados a participar un millón 663 mil 947 electores, quienes representan el 7,78% del total de 21 millones 39 mil 464 venezolanos que podrán participar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

