Como un contundente mensaje al Mundo y a la comunidad internacional calificó este domingo el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, la jornada democrática para la elección del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2025-2029, el cual transcurrió con total normalidad y con una masiva y cívica participación en la entidad carabobeña y en el resto del país.

Luego de ejercer su derecho al voto en la U.E. Santa Cruz, del municipio Puerto Cabello y acompañado por la Primera Combatiente de la entidad, Nancy de Lacava, el Gobernador Rafael Lacava elogió el comportamiento cívico y decidido del pueblo venezolano “que a pesar de los ataques, desde afuera y desde adentro, nunca ha perdido su espíritu de Nación y su espíritu democrático”.

“Me he comunicado con todos los gobernadores del país, y todos al unísono me dicen lo mismo, lo que yo estoy viendo aquí: un pueblo heroico en las calles decidiendo y dando su opinión. ¡Que bonito!¡Que grande eres pueblo venezolano! ¡Que grande eres, que orgullo me da a mi ser venezolano! Los venezolanos debemos sentirnos orgullosos de lo que está pasando hoy en este país”, enfatizó Lacava.

Recalcó que el resultado de esta jornada pacífica y democrática “es un mensaje para el Mundo y toda la comunidad internacional: señores vean, vean lo que está pasando aquí, entiendan lo que está pasando aquí, y no sigan escuchando cuentos de estafadores que por aquí pasaron y ya no están más.

“Venezuela es un país con grandes instituciones democráticas, un país con un pueblo heroico, un país que decide quiénes deben ser sus gobernantes y que decide con su opinión, cuál debe ser el destino de esta Patria, la Patria a nosotros no nos la dirige nadie desde afuera, eso pasó hace 200 y pico de años, ya eso no va a volver a pasar, aquí los venezolanos somos los propietarios de esta soberanía que nos dan nuestras leyes, la Constitución que nos hemos dado nosotros los venezolanos y vamos a defender esa realidad, ¿Cómo la defendemos? ¡Votando! Como lo está haciendo hoy el pueblo venezolano”, afirmó.

Reconocimiento al Poder Electoral

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación social, el Gobernador Lacava expresó su reconocimiento al Poder Electoral, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al Plan República por dar nuevamente una gran demostración de profesionalismo, civismo e imparcialidad, reflejada en el desarrollo de jornada de este domingo 28 de julio.

Agradeció igualmente a todas las instituciones democráticas del país, “gracias, mil millones de gracias a todos los hombres y las mujeres que han sido parte de esta gran jornada, a los periodistas y a todos los que han salido a dar su voto, esta es la fiesta democrática nuestra, de los venezolanos”, expresó.

Agregó finalmente que con este espíritu, acompañado por la Primera Combatiente Nancy de Lacava “hemos venido a poner nuestra huella, nuestro voto, para que la Patria tenga Paz, tenga tranquilidad y tenga la posibilidad de seguir siendo una realidad democrática, como todos los venezolanos la queremos, Dios bendiga a este pueblo, y que sigamos en la senda de la tranquilidad y de la Paz”.

