En un acto lleno de júbilo el Gobernador Rafael Lacava y la Ministra del Poder Popular para la Educación Yelitze Santaella, entregaron la titularidad de su cargo a un total de 3663 docentes carabobeños, como parte de una gran jornada para el sector educativo de la entidad que incluyó la dotación y equipamiento a 121 unidades educativas de la entidad.

Desde los espacios del Gimnasio Cubierto “Teodoro Gubaira” de Valencia, el Gobernador Rafael Lacava explicó que se trata de un gesto que en nombre del Presidente de la República Nicolás Maduro, reconoce el compromiso de los educadores y educadoras carabobeñas al incorporar con su titularidad a 3663 nuevos ingresos, pero al mismo tiempo entregar los certificados de jubilación a 3716 maestras, maestros, madres cocineras, obreros y obreras, “que hoy reciben justo y merecido reconocimiento por parte del estado y el Gobierno, para ingresar como maestros y maestras titulares, obreros y obreras titulares, cocineras titulares”.

“Vamos por el camino correcto, vamos con las condiciones correctas y vamos hacia los objetivos correctos, que son los objetivos que ahora ustedes tienen que materializar para los niños, niñas y los adolescentes que ustedes están orientando, para convertirlos en buenos seres humanos, en buenos ciudadanos y en buenos venezolanos”, enfatizó Lacava.

Por su parte, la ministra Yelitze Santaella, aseguró que este es un acto de justicia para el sector docente de Carabobo, que bajo “las instrucciones del líder del proceso revolucionario y conductor de victorias, nuestro Presidente Nicolás Maduro, entrega la titularidad a 3663 nuevos ingresos al sistema docente, hombres y mujeres que en plena batalla han demostrado su compromiso el pueblo, forjadores de los valores y el amor a la Patria”, señaló.

María Eugenia Arias, docente de Puerto Cabello, expresó “me siento eternamente agradecida con el presidente Nicolás Maduro, con nuestro Gobernador Rafael Lacava, por este logro y por todos nuestros compañeros, fueron otorgados 3663 cargos a nivel del Ministerio de Educación, esto es un logro excelente y muy importante, ya que estamos brindando un trabajo de amor hacia todos nuestros niños”.

Asimismo Donalis Vegas, docente del municipio San Joaquín, comentó su alegría y agradecimiento “con Dios primero que nada, con el presidente Nicolás Maduro, el Gobernador Rafael Lacava por este reconocimiento entregado el día de hoy, no me cabe en el pecho tanta felicidad, estoy sin palabras. He luchado mucho por esta credencial y sé que voy a estar en un centro donde se forma el futuro del país”.

Dotación 1×10 para 121 escuelas de Carabobo

Posteriormente, la ministra Yelitze Santaella, acompañada por la Autoridad Única de Educación en Carabobo, Xiomara Luna, se trasladó a la sede de la U.E. “Martin J. Sanabria”, ubicada en la parroquia San Blas en el municipio Valencia, donde llevó a cabo la entrega de la dotación escolar a las 121 instituciones del Estado Carabobo a través del 1×10 del Buen Gobierno.

“Así llega el 1X10 del Buen Gobierno a cada una de las instituciones educativas carabobeñas”, comentó la ministra Santaella, al resaltar la importancia de esta acción orientada a avanzar en el cumplimiento de la meta de reacondicionamiento de la infraestructura educativa “para convertir cada escuela en el epicentro del desarrollo social y territorial en todo el país”.

La dotación consta de mobiliario en general, mesas-sillas, cocinas industriales, congeladores, aires acondicionados, computadoras, impresoras y equipos de oficina, tanques de agua, bombas, equipos y material de limpieza, laboratorios portátiles para el área de ciencias, entre otro equipamiento, con el objetivo de consolidar espacios adecuados para una educación de calidad para los niños, niñas, niños y jóvenes de Carabobo.

