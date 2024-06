El lanzador Edwin Díaz de los Mets de Nueva York fue suspendido por diez partidos la noche del domingo. El serpentinero tenía una sustancia prohibida en su mano de lanzar, al parecer vaselina.

Ya el umpire principal había notado algo en la mano del pitcher, es por ello que al ser revisado fue suspendido de manera automática. En la palma de la mano como en los dedos tenía la sustancia prohibida.

El principal enseguida destacó la suspensión en el partido, ante el reclamo del lanzador. Quien a pesar de tener la sustancia negó el hecho. Hasta ahora se espera por lo que dirá la oficina de la MLB al respecto.

Edwin Diaz was ejected after umpires inspected his hands and glove before throwing a pitch to the Cubs in the 9th inning. pic.twitter.com/rXugw13udM

— ESPN (@espn) June 24, 2024