La noche del jueves 19 de noviembre, fue conquistada por el colombiano Camilo, el madrileño C. Tangana y el homenaje en Latin Grammy 2021 a Rubén Blades por su trayectoria artística a mejor álbum del año.

Este reconocido evento que premia a los mejores de la música latina e hispanoamericana ha superado las expectativas de los fanáticos. Con la premiación de Camilo que partió con 10 nominaciones y C. Tangana, con cinco galardones en la edición 22.

Rubén Blades obtuvo la mayor distinción por Salswing. Pero, el famoso himno de libertad Patria y Vida, removió las fibras de los cubanos y del público presente.

También, Caetano Veloso fue reconocido por su tema Talvez como Grabación del año, un tema junto a su hijo Tom Veloso. Aunque ninguno de los dos estuvo presente para recoger el premio.

Ahora, el mejor álbum de música urbana fue para Bad Bunny. El último tour del mundo, Mon Laferte se convirtió en la primera mujer en ganar el Latin Grammy como mejor álbum de cantautor.

Christina Aguilera en homenaje a Rubén Blades

Todas las presentaciones cautivaron al público, pero indiscutiblemente la voz de Christina Aguilera enamoró el escenario y captó la mirada del homenajeado.

De hecho, el poeta de la salsa jamás se imaginó que Christina Aguilera interpretaría Camaleón, una de las piezas musicales de Blades. Esta presentación se robo cientos de miradas; pero hizo sentir al cantautor panameño como el más privilegiado.

La cara de Ruben Blades al mirar y escuchar a Christina Aguilera interpretar su clásico “Camaleón” no tiene precio. pic.twitter.com/29mnWqD42p — XtinaLoverr™️ (@XtinaLoverr) November 18, 2021

La cara del intérprete de ‘Amor y control’ fue un poema al ver a la estadounidense cantando una de sus canciones.

“La cara de Rubén Blades al mirar y escuchar a Christina Aguilera interpretar su clásico ‘Camaleón’, no tiene precio”, “Que gran voz e interpretación al máximo, hace que me conmueva y no parar de escuchar esta nueva versión”, “Tiene cara de hipnotizado y pues nada, es el efecto que causa el talento de Christina”, comentan en redes.

Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G & Nathy Peluso presentando #PaMisMuchachas por primera vez en vivo desde los #LatinGRAMMYs 2021 pic.twitter.com/mGJgpzj9t2 — Nicki Nicole Daily (@NickiDaaily) November 19, 2021

