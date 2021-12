Lewis Hamilton consiguió este sábado la Pole Position para el Gran Premio de Arabia Saudita, en una clasificación de infarto donde Max Verstappen tuvo un roce en una vuelta que le hubiera dado el primer puesto.

El piloto inglés de Mercedes dejó el mejor tiempo en 1.28.466, apenas 0.111 décimas mejor que su compañero de equipo Valtteri Bottas y 0.142 por delante de Vertappen; quien tenía todo para todo para robarle la Pole pero su rueda trasera se pegó contra el muro en la última curva, forzándolo a frenar para evitar males mayores.

Max Verstappen hits the barriers 💥@LewisHamilton takes pole 🏆

An extraordinary finish to qualifying in Jeddah 😮#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/t1xZnz0Baf

— Formula 1 (@F1) December 4, 2021